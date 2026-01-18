Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích, nghi đâm vào núi

Máy bay chở khách ATR 42-500 mang mã đăng ký PK-THT của hãng hàng không Indonesia Air Transport cất cánh từ Yogyakarta tới Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào trưa nay, khi cách điểm đến khoảng 19 km về phía đông bắc.

Giám đốc Tổng cục Hàng không Dân dụng Indonesia Lukman Laisa cho biết máy bay đã nhận chỉ thị hạ cánh từ đài kiểm soát không lưu Makassar trước khi mất tích. "Máy bay không nằm đúng trên lộ trình bay, nên đài kiểm soát không lưu đã hướng dẫn phi công điều chỉnh lại vị trí. Sau đó, kiểm soát viên đã hướng dẫn phi cơ quay lại đường băng hạ cánh theo đúng quy định", ông nói.

Máy bay ATR 42-500 mã hiệu PK-THT tại sân bay Hasanuddin của Indonesia hồi năm 2022. Ảnh: Onespotter

Đài kiểm soát không lưu đã ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy trình.

Một số người dân địa phương nghe thấy tiếng lách tách như đám cháy trước khi có tiếng nổ vang lên. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ trên sườn núi, nghi là cánh máy bay.

Vị trí cuối cùng trước khi máy bay mất liên lạc là vùng núi Leang Leang ở Maros, thị trấn gần Makassar.

Chi nhánh của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) tại Makassar đã điều động 60 nhân viên tìm kiếm phi cơ và những người trên máy bay. "Các nhân viên đang trên đường tới hiện trường ở khu vực Leang Leang", ông Andi Sultan, trưởng văn phòng Basarnas tại Makassar, cho biết.

Quan chức Indonesia cho biết máy bay được Cơ quan Giám sát Hàng hải và Thủy sản thuê riêng theo hợp đồng dài hạn. Tính đến tối nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của chiếc ATR 42-500.

Indonesia Air Transport thành lập năm 1968, cung cấp các chuyến bay thuê riêng cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các công ty dầu khí và khai thác mỏ.