Tạm giữ hình sự lái xe "chặt chém" 2,5 triệu đồng cuốc taxi

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Phú Thọ dựng lại hiện trường vụ việc.

Theo nội dung clip, người phụ nữ tên Bùi Thị Ly cho biết, bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi), trú tại phường Hòa Bình ghi lại, kèm theo dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan Công an sớm tìm ra người này”.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Ngay khi nhận được đơn trình báo của bà Ly, Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) đã tiến hành điều tra vụ việc, rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực; triệu tập lái xe Nguyễn Trường Giang đến trụ sở cơ quan Công an làm việc; đồng thời đưa đối tượng Giang cùng bà Ly đến bến xe buýt gần Công viên Hương Cau (phường Hòa Bình) để dựng lại hiện trường.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.