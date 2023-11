Điều động thiếu tướng Vũ Hồng Văn đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông từng là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Ngày 25-6-2018, ông Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Đến tháng 11-2019, ông Vũ Hồng Văn được điều chuyển làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7-2022, ông được điều chuyển về làm cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đến nay. Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được biết đến là một lãnh đạo năng nổ, tận tâm với công việc. Ông luôn có mặt tại các điểm nóng, tham gia triệt phá hàng loạt vụ trọng án về ma túy, gỗ lậu, cho vay nặng lãi, dám đấu tranh và trấn áp tội phạm.