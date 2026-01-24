Điều đặc biệt về vị Chủ tịch UBND TP Huế vừa trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970 (56 tuổi), quê quán: Khánh Hòa. Quá trình công tác của ông với thời gian dài gắn với tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 11/2025, ông được điều động ra TP Huế công tác.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VGP

Khởi đầu ông là Chuyên viên nghiên cứu - tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa rồi làm làm Phó trưởng phòng Tổng hợp, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. Năm 38 tuổi, ông giữ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, 2 năm sau được điều động làm Bí thư Thị ủy Cam Ranh (Khánh Hòa cũ). Năm 41 tuổi ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2011 -2016). Ông tái cử chức danh này tại nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 -2021).

Tại nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021 -2026), ông không tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Trong quãng thời gian này ông đảm nhiệm chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Khi tỉnh Khánh Hòa hợp nhất với Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ như trên. Đến tháng 9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 2 tháng sau, ông được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 -2030 và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 -2026.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn trong buổi tiếp công dân. Ảnh: huengaynay.vn

Đến Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Như vậy, trước khi trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, ông có 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Dự khuyết. Nhiệm kỳ Đại hội XIII dù không tham gia Trung ương nhưng vẫn ông vẫn nỗ lực phấn đấu trong công tác và đến kỳ Đại hội XIV đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Vào tháng 11/2025, khi trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành phố Huế có vị thế đặc biệt, là địa phương duy nhất trong cả nước có 8 di sản được UNESCO công nhận, là trục phát triển quan trọng của cả nước; từ 1/1/2025 Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, kỳ vọng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố xây dựng Huế phát triển mạnh mẽ, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Còn ông Nguyễn Khắc Toàn khi phát biểu nhận nhiệm vụ đã bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ông khẳng định: “Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế”. Ông hứa nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, nêu cao đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại, đáng sống của thành phố Huế.