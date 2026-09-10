Điều bất thường từ chiếc Land Rover màu đen mang biển số 30K-313.XX

Sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về một chiếc Land Rover màu đen mang biển số 30K-313.XX có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát không đúng phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh.

Theo Cục CSGT, vụ việc được phản ánh xảy ra trên đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. Hình ảnh được người dân đăng tải cho thấy một chiếc ô tô Land Rover màu đen mang biển kiểm soát 30K-313.XX.

Khoảng 10h20 ngày 10/9, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời chủ phương tiện được đăng ký mang biển kiểm soát 30K-313.XX. đến trụ sở để làm việc.

Qua xác minh bước đầu, chủ phương tiện là chị N.H.T cho biết biển kiểm soát 30K-313.XX được cấp cho một chiếc ô tô Land Rover thuộc sở hữu của chị. Tuy nhiên, theo hồ sơ đăng ký, chiếc xe này có màu sơn trắng, không trùng với màu sơn của chiếc Land Rover xuất hiện trong hình ảnh người dân phản ánh.

Chủ phương tiện sau đó cũng cung cấp các tài liệu, hình ảnh cho cơ quan chức năng, thể hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 30K-313.XX hiện đang được sử dụng tại TP Hồ Chí Minh.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản làm việc, tiếp nhận các tài liệu do chủ phương tiện cung cấp và tiếp tục xác minh chiếc Land Rover màu đen xuất hiện trong hình ảnh phản ánh.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguồn gốc chiếc xe, biển kiểm soát đang được sử dụng, người điều khiển phương tiện và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định nếu xác định có vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp người điều khiển ô tô gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị xử lý theo quy định. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định hiện hành.

Đối với chủ phương tiện, việc xử lý cũng được thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan, nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm.

Cục CSGT cho biết mức xử phạt và các biện pháp xử lý liên quan chỉ có thể được xác định cụ thể sau khi hoàn tất việc xác minh phương tiện, người điều khiển, chủ phương tiện và tính chất của biển kiểm soát được sử dụng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân không sử dụng biển số của phương tiện khác, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thực hiện các hành vi làm sai lệch thông tin nhận diện phương tiện.

Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát bất thường hoặc có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho lực lượng CSGT qua ứng dụng VNeTraffic, trang Facebook của Cục CSGT và các kênh tiếp nhận phản ánh của lực lượng CSGT.