Diễn tập bắn hạ máy bay không người lái, ngăn bạo loạn tại sân bay

Sáng 25/11, diễn ra cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia với tình huống đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Hùng

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp; Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Theo đó, tại buổi diễn tập, các lực lượng chức năng đã xử lý các tình huống giả định can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi là tấn công Đài kiểm soát không lưu bằng thiết bị điện tử, tấn công cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu bằng tàu bay không người lái hoặc phương tiện siêu nhẹ; gây rối an ninh trật tự, tấn công khủng bố chiếm đoạt cảng hàng không.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, bảo đảm an ninh hàng không là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản trong hoạt động hàng không dân dụng; Bảo vệ tàu bay và công trình, trang bị, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay; đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn hoạt động hàng không dân dụng.

Cuộc diễn tập giúp nâng cao một bước vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, điều phối các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay.

Đặc biệt là mối quan hệ hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Công an, Quân đội và ngành hàng không; hoàn thiện phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo loạn, khủng bố có thể xảy ra.

Các tình huống giả định sát với thực tiễn, đánh giá đúng thách thức vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đối mặt.

"Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đánh giá, thành công của cuộc diễn tập góp phần quan trọng hướng đến mục tiêu kết hợp chặt chẽ phát triển ngành hàng không dân dụng với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”, Thứ trưởng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Lực lượng chức năng diễn tập tình huống trấn áp các đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.

Tình huống giả định, lực lượng chức năng trấn áp các đối tượng gây rối, bạo loạn.

Tình huống giả định, lực lượng chức năng bắn hạ máy bay không người lái có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Tình huống giả định, lực lượng Công an tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ các đối tượng khủng bố giải cứu con tin.

Tình huống giả định, lực lượng chức năng, y tế cấp cứu nạn nhân trong vụ khủng bố, bạo loạn tại sân bay.

