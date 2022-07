200 trăm cảnh sát diễn tập chữa cháy lớn trên tuyến tàu điện trên cao

Tình huống giả định, một nhóm khách mang xăng lên tàu điện trên cao, trong lúc di chuyển bất ngờ bị rò rỉ gây cháy lớn ở nhà ga Yên Nghĩa. Hàng trăm cán bộ PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Theo tình huống giả định, khoảng 8h00 ngày 2/7, một nhóm người vận chuyển số lượng lớn xăng dầu, cồn bằng thùng giấy lên tàu điện. Khi tàu đến ga Yên Nghĩa, do sơ ý nên xăng bị rò rỉ ra ngoài gây cháy.

Lượng xăng dầu, cồn loang nhanh làm đám cháy bùng phát dữ dội, gây cháy lan ra khu vực đợi tàu của nhà ga và các khu vực xung quanh, khói và sản phẩm cháy nhanh chóng bao trùm trong tàu và tầng 3 của nhà ga.

Tại thời điểm xảy ra cháy, khu vực đợi tàu có khoảng 30 hành khách, còn trên tàu có khoảng 50 người. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng tiến hành sơ tán và hướng dẫn thoát nạn theo các cầu thang bộ.

Đám cháy tạo ra nhiều khói khí độc nên có 2 người bị lửa cháy bén vào quần áo, 2 người trong quá trình thoát nạn bị thương ở chân, không thể di chuyển và 2 người khuyết tật bị ngạt khói, ngất lịm.

Khi hướng dẫn thoát nạn cho hành khách trên tàu thì cửa tàu gặp sự cố, đột ngột đóng lại, bên trong còn 5 người mắc kẹt, chưa kịp thoát nạn ra ngoài gây tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh.

Nhận được tin xảy ra cháy, Công an TP Hà Nội nhanh chóng thông báo cho các đơn vị liên quan, điều động khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng 20 xe chữa cháy chuyên dụng kịp thời phối hợp cùng lực lượng PCCC tại chỗ và các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy và CNCH.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực chữa cháy và CNCH, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài bằng cáng.

Toàn bộ người bị nạn đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu về nơi tập kết an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiến hành sơ, cấp cứu.

Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tình huống diễn tập ngày hôm nay là một trong các tình huống cháy, nổ, tai nạn có thể xảy ra trong thực tế mà công an thành phố đã nghiên cứu xây dựng phương án ứng phó và là một cơ hội tốt để các lực lượng tham gia phối hợp trên thực địa có thể rèn luyện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của các đồng chí chỉ huy chữa cháy và CNCH; thiết lập cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với các lực lượng tham gia xử lý tình huống cháy, nổ, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô.

