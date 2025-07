Bão có thể mạnh trở lại cấp 11, hướng Hải Phòng - Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 22h, bão cách Quảng Ninh khoảng 80 km, cách Hải Phòng khoảng 180 km, cách Hưng Yên 190 km, cách Ninh Bình 220 km. Sức gió vùng gần tâm bão 102 km/h, cấp 10, giật cấp 13 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Ảnh hưởng của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 8, giật cấp 10; Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) gió cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông gió cấp 9, giật cấp 10; Quảng Hà gió cấp 8, Móng Cái cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Wipha. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Dự báo đến 10h ngày mai, bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Sau đó bão đổ bộ Hải Phòng - Thanh Hóa, sức gió giảm dần và đến 22h còn cấp 8, giật cấp 10.

Đài khí tượng Nhật Bản cho rằng bão sẽ duy trì sức gió 108 km/h (cấp 11) khi ở vùng biển Quảng Ninh - Thanh Hóa, khi vào đất liền Hải Phòng - Thanh Hóa giảm còn 90 km/h (cấp 10). Đài Hong Kong cho rằng bão vẫn duy trì cường độ 105 km/h khi đổ bộ khu vực trên.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về bão Wipha tối 21/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ đầu giờ chiều nay bão đang đi lệch hơn về phía nam, cấu trúc cũng bắt đầu được tổ chức tốt hơn. Theo diễn biến như hiện tại, bão sẽ tiếp tục tăng cường độ lên cuối cấp 10, đầu cấp 11 trước khi áp sát vùng biển ven bờ.

Ảnh vệ tinh vùng mây bão Wipha lúc 20h. Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn

Ông Khiêm nhận định bắt đầu từ 10h đến 15h ngày mai bão đổ bộ khu vực phía nam Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa. Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động đầu tiên từ sáng mai với gió cấp 9-10 ở ven biển, trong bờ cấp 7-8. Ven biển Hải Phòng, Hưng Yên (Thái Bình cũ) gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; ven biển Ninh Bình gió cấp 8-9, giật cấp 13; ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc) gió cấp 7-8, giật cấp 8-9; Hà Nội gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ trưa đến tối nay, nhiều nơi đã ghi nhận mưa gần 200 mm, tuy nhiên theo ông Khiêm đây chưa phải cao điểm mà mưa sẽ tăng dần theo thời gian. Vùng mưa đặc biệt lớn phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm là Hưng Yên, Ninh Bình, nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ), Thanh Hóa, Nghệ An. Các khu vực khác của Bắc Bộ, Hà Tĩnh cũng mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ nay cho hết ngày mai, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức rất cao tại 24 xã ở Thanh Hóa, 50 xã ở Nghệ An và ba xã ở Sơn La. Ông Khiêm đặc biệt lưu ý vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ngay cả sau ngày 23/7, khi bão suy yếu thành vùng áp thấp ở Thượng Lào thì nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại đây vẫn rất cao do có nhiều con sông chảy từ Lào sang.

Sức gió và cảnh báo mức ảnh hưởng tương đương. Đồ họa: Minh Thu

Mưa lớn cũng sẽ khiến các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện đợt lũ với biên độ 3-6 m từ đêm nay đến ngày 25/7. Các sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã có thể lên báo động hai, ba. Các sông Lô, Đà, Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long và thượng nguồn sông Cả dự báo lên báo động một, hai, có nơi vượt báo động hai. Hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình dưới mức báo động một; hạ lưu sông Mã và sông Cả dao động quanh mức báo động một.

Ngoài ra, ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6 m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3 m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5 m và tại Trà Cổ(Quảng Ninh) cao 3,6-4 m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào chiều 22/7.

Để ứng phó với bão, các địa phương ven biển từ Hải Phòng tới Nghệ An đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão. Ở những khu vực dễ ngập lụt, sạt lở, nhà chung cư cũ, chính quyền đã di dời dân đến nơi an toàn.