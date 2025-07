Hai cô gái từ Tam Đảo xuống bị nhóm người cưỡng đoạt tài sản, xâm hại tình dục

Chiều 22-7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, UBND xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ tổ chức khen thưởng đột xuất cho Công an xã và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo xã Tam Đảo khen thưởng đột xuất cho Công an xã và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 16-7, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Vũ Nguyễn Tường V, 19 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai về việc hai người bạn của chị là Mai Kim K, 18 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai và Hoàng Bích N, 19 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi lúc nửa đêm đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt chặn đường, dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi gây án, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh của nạn nhân để uy hiếp, đe dọa yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm.

Với sự vào cuộc đồng bộ, đến ngày 20-7 lực lượng Công an đã bắt giữ 3 người gồm Nguyễn Văn Sơn, Hạc Văn Phúc, cùng 24 tuổi và Đỗ Minh Huy, 18 tuổi, cùng ở tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan Công an, ba người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường lên khu di lịch Tam Đảo. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 18-7, Công an xã Tam Đảo đã phối hợp điều tra, xử lý nhanh vụ án mạng tại thôn Quang Minh. Do mâu thuẫn gia đình, anh Trương Vĩnh C, 19 tuổi đã bị cha ruột là Trương Văn Hai, 43 tuổi đâm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng có mặt khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xử lý theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, ông Trần Anh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Đảo và sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trong công tác điều tra, khám phá 2 vụ án xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Tam Đảo đã trao thưởng đột xuất cho Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.