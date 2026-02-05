Sức khoẻ tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong hiện ra sao?

Chiều 5-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn) tử vong.

Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, thông tin lại vụ án trên xảy ra ngày 4-9-2024 tại tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

Quang cảnh buổi họp báo

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, ngày 26-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (PC02) tiến hành họp đánh giá chứng cứ, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Thành phần đại diện PC02, Phòng PC08, VKSND huyện Trà Ôn (cũ), thống nhất quan điểm nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do tài xế N.V.B.T (34 tuổi; ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) vượt xe không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn làm em Tr. tử vong.

Sau đó, PC02 ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế T. để điều tra tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối với việc giám định thương tích và tâm thần của bị can T., đến ngày 30-12-2025, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81%. Ngày 8-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản gửi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cùng hồ sơ bệnh án điều trị của bị can T., đề nghị viện xem xét tiếp nhận chữa bệnh bắt buộc về tâm thần đối với bị can T.

Sau đó, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho rằng tình trạng sức khỏe của bị can T. cần tiếp tục điều trị phục hồi chức năng một thời gian. Sau khi các bệnh lý ổn định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa sẽ tiếp nhận điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với T.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Chót, sở dĩ quá trình điều tra vụ án kéo dài là do tình trạng sức khỏe của bị can T. Hiện bị can vẫn đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc.

Liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, hiện tại Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý.