Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai khói bốc ngùn ngụt, 1 nạn nhân tử vong

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 23/2, Đồn Công an Tằng Loỏng nhận được tin báo của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (PP5) về việc xảy ra 2 tiếng nổ lớn tại khu vực tinh chế.

Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, khói bốc ngùn ngụt. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngay khi sự việc xảy ra, Đồn Công an Tằng Loỏng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu trợ người bị nạn và dập tắt đám cháy do sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 22 phút ngày 23/2/2026, tại lò sản xuất phốt pho công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Khoảng 13 giờ 10 phút, phát hiện 01 tử thi trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân là anh Vàng Văn L. (sinh năm 1991, thường trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Công ty đang tiếp tục tiến hành khắc phục sự cố và có cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường.

Theo người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, vào khoảng 13 giờ, một tiếng nổ vang kèm theo rung chấn nhẹ phát ra từ khu vực nhà xưởng bên trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Sau đó, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm một góc khu công nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hải Ly, thôn Phú Hà 1, xã Tằng Loỏng chia sẻ: Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 tiếng nổ như sấm, sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút nên mọi người hô nhau chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ để triển khai công tác kiểm tra, xác minh nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại và nguyên nhân vụ việc.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật.