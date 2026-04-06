Diễn biến mới nhất vụ 2 học sinh gặp nạn khi tắm biển Quy Nhơn tỉnh Bình Định nay là Gia Lai, 1 em được cứu sống

2 học sinh gặp nạn khi tắm biển Quy Nhơn, Gia Lai

Ngày 6/4, ông Phan Tuấn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên em Nguyễn Nguyên Hoàng, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai), trường hợp may mắn được cứu sống khi bị đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn.

Tại buổi thăm, ông Hoàng đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, tinh thần của em Hoàng; động viên em và gia đình sớm ổn định tâm lý, tiếp tục học tập tốt. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng, kịp thời của lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong công tác ứng cứu.

Ông Hoàng cũng đến hiện trường theo dõi lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tích cực triển khai tìm kiếm em Hoàng Đức An Hưng, trường hợp không may bị sóng đánh, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trực tiếp động viên các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với gia đình em Hưng trước sự việc đau lòng, mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vững vàng tinh thần trong thời gian chờ đợi thông tin từ các lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/4, nhóm 6 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc tắm biển, 2 em học sinh không may bị đuối nước và bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em Hoàng và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng em Hưng bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm học sinh mất tích trên biển Quy Nhơn vào sáng 6/4.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho hay, các em học sinh nêu trên đang xuống Quy Nhơn để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, sáng 6/4 các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động, phối hợp cùng đông đảo người dân và nhiều phương tiện tàu thuyền, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm trên biển.

Thông qua sự việc, phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia tắm biển cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép tắm, chú ý theo dõi thời tiết và các cảnh báo của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.