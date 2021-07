Covid-19 ở TP HCM: Chuyên gia dự báo dịch đã gần đạt đỉnh, kết thúc cuối tháng 8

Nhóm nghiên cứu của Đại học Fulbright do TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, làm trưởng nhóm. Thành viên có TS-BS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam, Giảng viên cao cấp trường ĐH Sydney Úc và các cộng sự là các nhà nghiên cứu người Việt trong và ngoài nước. Nhóm nghiên cứu Tech4Covid do TS Đinh Bá Tiến, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên làm trưởng nhóm. Thành viên: PGS-TS Lê Đình Duy, Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghệ thông tin và các cộng sự là các nhà nghiên cứu người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt có TS Quoc Tran (Principal Data Scientist, Walmart Labs, US) đã có kinh nghiệm trong xây dựng mô hình dự báo có độ chính xác cao đối với dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Mỹ.