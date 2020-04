Dịch Covid-19 tối 14/4: Sức khỏe của phi công người Anh có tín hiệu lạc quan

Dù vẫn dương tính với Covid-19 nhưng phi công người Anh đang điều trị tại BV bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã có một số tín hiệu lạc quan.

+ Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 14/4, diễn biến lâm sàng của bệnh nhân 91, là phi công người Anh đã có một vài tín hiệu lạc quan hơn như: đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi giảm... Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vẫn dương tính.

Bệnh nhân hiện vẫn đang được BV Bệnh nhiệt đới TP. HCM tiếp tục hồi sức tích cực.

+ Tính đến 19h tối 14/4, Việt Nam ghi nhận 266 ca nhiễm Covid-19 (tăng 1 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong. Bệnh nhân 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 23 bệnh nhân đã khỏi bệnh, nâng tổng số người được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam lên 169 người. Trong số 23 người mới khỏi bệnh, có 17 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo Hà Tĩnh.

+ Ông Lưu Văn Thanh - Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) cúi đầu xin lỗi cử tri, nhân dân. Ông cũng nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử và xin được từ chức. Ông Thanh là “nhân vật chính” trong đoạn clip 4 phút 40 giây ghi lại cảnh vị cán bộ này có những lời lẽ hành động phản cảm, không đúng tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long (Bình Phước).

+ Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, 17/18 cán bộ, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc đã kết thúc việc cách ly y tế. Hiện chỉ còn Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 (trú tại Hạ Lôi, Mê Linh) đang phải cách ly tập trung theo quy định.

+ Ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, hiện tỉnh đã xác định được hơn 700 người có liên quan đến bệnh nhân số 262 (nam, 26 tuổi, trú tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), là công nhân Công ty Samsung Việt Nam (KCN Yên Phong, Bắc Ninh). Trong đó, có 177 người là F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân) và 525 người là F2 (người tiếp xúc gần với F1).

+ Ông Katsunobu Kato - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản ngày 14/4 thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đã gấp đôi, kể từ khi chính phủ quốc gia Đông Á tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh hôm 7/4.

Theo đài NHK hôm 14/4, Nhật Bản có thêm hơn 300 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 13/4, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 8.414.

+ Giám đốc Y tế Úc – ông Brendan Murphy cho rằng, một bữa liên hoan được tổ chức bất hợp pháp của các nhân viên y tế tại bang Tasmania là nguyên nhân khiến số ca nhiễm Covid-19 tại bang này đột nhiên đã tăng thêm 50% tính từ thứ Năm tuần trước. Tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại bang Tasmania là 150 trường hợp tính đến ngày 14/4.

+ Hàn Quốc ngày 13/4 báo cáo, ít nhất 116 người dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Các quan chức vẫn đang điều tra nguyên nhân của việc này. Thế nhưng, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho rằng, virus SARS-CoV-2 có thể đã được kích hoạt lại thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, không phải tất cả những người đã hồi phục đều có kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2.

+ Theo SCMP, nghiên cứu mới của các nhà khoa học phát hiện chủng SARS-CoV-2 có sự thay đổi ở protein gai. Đây là protein giúp virus kết nối với thụ thể ACE2 của tế bào người, từ đó xâm nhập vào tế bào. Việc protein gai có sự thay đổi về cấu trúc có thể khiến vaccine trở nên vô dụng.

+ Singapore đang lên kế hoạch đưa hàng ngàn người nhập cư ra các tàu lưu trú để hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh chóng. Reuters hôm 13/4 cho biết, những người nhập cư trên khắp Singapore vốn trở thành nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất trong những ngày gần đây khiến dịch bùng phát ở quốc gia này.

