Dịch COVID-19 tại TP.HCM: F0 ngày 24/9 thấp hơn 34 ngày trước đó

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 24/9 tại TP.HCM thấp hơn so với tất cả 34 ngày trước đó.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 22:41 24/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +8.530 732.492 18.185 203 1 TP.HCM +3.786 362.493 13.993 140 2 Bình Dương +2.978 193.235 1.803 30 3 Đồng Nai +803 43.925 445 15 4 Kiên Giang +203 5.060 46 1 5 Long An +194 31.425 392 7 6 Tiền Giang +112 13.643 352 0 7 An Giang +90 4.127 40 2 8 Cần Thơ +57 5.360 94 3 9 Tây Ninh +53 7.395 120 0 10 Đồng Tháp +40 8.195 250 0 11 Đắk Lắk +33 1.774 7 0 12 Bình Thuận +24 3.055 59 0 13 Khánh Hòa +19 7.620 98 0 14 Bình Định +18 1.175 12 0 15 Ninh Thuận +16 884 8 0 16 Hà Nam +15 141 0 0 17 Bà Rịa - Vũng Tàu +13 4.112 46 0 18 Vĩnh Long +11 2.155 58 0 19 Phú Yên +9 3.002 34 0 20 Quảng Bình +9 1.542 2 0 21 Quảng Ngãi +7 1.162 1 0 22 Cà Mau +6 331 4 0 23 Hà Nội +5 4.195 56 0 24 Hậu Giang +4 514 2 0 25 Quảng Trị +4 180 1 0 26 Đắk Nông +4 671 1 0 27 Đà Nẵng +4 4.891 66 1 28 Thừa Thiên Huế +4 818 11 0 29 Bến Tre +3 1.872 68 1 30 Bình Phước +2 1.168 7 0 31 Bạc Liêu +1 370 2 1 32 Thanh Hóa +1 435 4 1 33 Trà Vinh +1 1.455 17 1 34 Nghệ An +1 1.811 15 0 35 Phú Thọ 0 22 0 0 36 Điện Biên 0 61 0 0 37 Nam Định 0 52 1 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Bắc Kạn 0 5 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Lào Cai 0 104 0 0 49 Ninh Bình 0 79 0 0 50 Lâm Đồng 0 280 0 0 51 Hà Tĩnh 0 447 5 0 52 Hải Dương 0 168 1 0 53 Gia Lai 0 538 2 0 54 Quảng Nam 0 612 5 0 55 Sơn La 0 252 0 0 56 Hưng Yên 0 294 1 0 57 Thái Bình 0 76 0 0 58 Lạng Sơn 0 212 1 0 59 Bắc Giang 0 5.822 14 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Sóc Trăng 0 1.020 24 0 62 Kon Tum 0 29 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 36.868.169 Số mũi tiêm hôm qua 628.716

Tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.786 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại TP.HCM.

Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 362.493 F0 được công bố. Riêng trong 77 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg vừa qua (từ ngày 9/7 đến nay) là 353.429 F0, chiếm gần 95%.

Đáng chú ý, số F0 trong ngày 24/9 đã giảm mạnh 1.266 trường hợp so với hôm qua (23/9) và thấp nhất so với 34 ngày trước đó (từ ngày 21/8 đến ngày 23/9). Ngày 24/9 cũng là ngày thứ 3 ghi nhận số F0/ngày giảm liên tiếp.

Biểu đồ sự tăng, giảm số ca nhiễm COVID-19 theo từng ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 24/9

Không chỉ giảm về số ca bệnh, số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày cũng giảm mạnh so với những ngày trước. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 24/9, TP.HCM có 140 bệnh nhân COVID-19 tử vong, giảm hàng chục trường hợp so với những ngày gần đây và đã giảm 2 - 2,5 lần so với giai đoạn cuối tháng 8.

Về công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19, sáng 24/9, UBND TP.HCM đã ban hành công văn khẩn về khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc-xin AstraZeneca. Theo đó, UBND TP.HCM cho phép người tiêm mũi 1 bằng loại vắc-xin AstraZeneca, sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vắc-xin AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 6 tuần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 để đảm bảo 100% người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin mũi 1, đồng thời thực hiện tiêm nhắc mũi 2 khi đến hạn. Sau khi tiêm vắc-xin, mỗi người cần tiếp tục phòng bệnh theo thông điệp 5K để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

Cùng ngày, UBND TP. Thủ Đức cho biết sẽ tổ chức xét nghiệm miễn phí cho shipper công nghệ tại các địa điểm lưu động tại các phường trên địa bàn TP. Thủ Đức. Thời gian triển khai xét nghiệm miễn phí là từ 6 - 18h đến hết ngày 30/9.

Các shipper có nhu cầu xét nghiệm sẽ đăng ký và nhận kết quả trực tuyến. Cụ thể, đăng ký tại website https://vnkm.yte.gov.vn hoặc http://vietnamkhoemanh.vn, sau đó chọn đăng ký xét nghiệm, rồi chọn TPHCM hoặc TP. Thủ Đức. Tại đây, các shipper chọn địa điểm xét nghiệm và ngày, giờ xét nghiệm thuận tiện nhất cho bản thân; khai báo y tế và chọn tiếp tục để nhận được mã QR đăng ký.

Kết quả xét nghiệm sẽ được hệ thống cập nhật trên website https://vnkm.yte.gov.vn. Để kiểm tra, các shipper chỉ cần chọn tra cứu lịch xét nghiệm theo số điện thoại đã đăng ký. TP. Thủ Đức lưu ý các shipper đến đúng giờ, đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, mang theo mã đăng ký xét nghiệm, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Mọi thông tin cần được hỗ trợ, liên hệ số điện thoại 19006688 (hoạt động 24/24 giờ).

Cũng trong ngày 24/9, Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất 3 phương thức vận chuyển đường bộ đối với người lao động từ các tỉnh trở lại TP.HCM, với chi phí vận chuyển do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động hoặc người lao động tự trả.

- Giai đoạn 1 (từ ngày 1 - 31/10): Triển khai theo phương thức 1 (đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức) và phương thức 2 (Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao làm đầu mối, xây dựng kế hoạch vận chuyển).

- Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11 trở đi): Triển khai cả 3 phương thức, với phương thức 3 là tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh, thành chở người lao động đến Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây.

Tiếp nối các hoạt động chung tay phòng chống COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phát động chương trình “ATM Yêu thương”. Chương trình kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký nhận bảo trợ cho các trẻ em mồ côi cha mẹ tại TP.HCM do dịch COVID-19. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ trung bình cho mỗi em từ 120 đến 216 triệu đồng trong thời gian 10 - 18 năm (khoảng 1 triệu đồng/em/tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi).

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM triển khai chương trình “ATM Hiến máu cứu người”. Chương trình diễn ra từ ngày 28/9 - 7/10 tại trụ sở VNPT (số 1487 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7), trước mắt đặt mục tiêu sẽ vận động được khoảng 1.500 tình nguyện viên tham gia hiến máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM và dự phòng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/dich-covid-19-tai-tphcm-f0-ngay-24/9-thap-hon-34-ngay-truoc...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/dich-covid-19-tai-tphcm-f0-ngay-24/9-thap-hon-34-ngay-truoc-do-c2a16169.html