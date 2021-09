Ngày 24/9, thêm 8.530 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 18:06 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 8.530 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:13 24/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +8.530 732.492 18.185 203 1 TP.HCM +3.786 362.493 13.993 140 2 Bình Dương +2.978 193.235 1.803 30 3 Đồng Nai +803 43.925 445 15 4 Kiên Giang +203 5.060 46 1 5 Long An +194 31.425 392 7 6 Tiền Giang +112 13.643 352 0 7 An Giang +90 4.127 40 2 8 Cần Thơ +57 5.360 94 3 9 Tây Ninh +53 7.395 120 0 10 Đồng Tháp +40 8.195 250 0 11 Đắk Lắk +33 1.774 7 0 12 Bình Thuận +24 3.055 59 0 13 Khánh Hòa +19 7.620 98 0 14 Bình Định +18 1.175 12 0 15 Ninh Thuận +16 884 8 0 16 Hà Nam +15 141 0 0 17 Bà Rịa - Vũng Tàu +13 4.112 46 0 18 Vĩnh Long +11 2.155 58 0 19 Phú Yên +9 3.002 34 0 20 Quảng Bình +9 1.542 2 0 21 Quảng Ngãi +7 1.162 1 0 22 Cà Mau +6 331 4 0 23 Hà Nội +5 4.195 56 0 24 Hậu Giang +4 514 2 0 25 Quảng Trị +4 180 1 0 26 Đắk Nông +4 671 1 0 27 Đà Nẵng +4 4.891 66 1 28 Thừa Thiên Huế +4 818 11 0 29 Bến Tre +3 1.872 68 1 30 Bình Phước +2 1.168 7 0 31 Bạc Liêu +1 370 2 1 32 Thanh Hóa +1 435 4 1 33 Trà Vinh +1 1.455 17 1 34 Nghệ An +1 1.811 15 0 35 Phú Thọ 0 22 0 0 36 Điện Biên 0 61 0 0 37 Nam Định 0 52 1 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Bắc Kạn 0 5 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Lào Cai 0 104 0 0 49 Ninh Bình 0 79 0 0 50 Lâm Đồng 0 280 0 0 51 Hà Tĩnh 0 447 5 0 52 Hải Dương 0 168 1 0 53 Gia Lai 0 538 2 0 54 Quảng Nam 0 612 5 0 55 Sơn La 0 252 0 0 56 Hưng Yên 0 294 1 0 57 Thái Bình 0 76 0 0 58 Lạng Sơn 0 212 1 0 59 Bắc Giang 0 5.822 14 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Sóc Trăng 0 1.020 24 0 62 Kon Tum 0 29 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 36.868.169 Số mũi tiêm hôm qua 628.716

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (trong đó có 4.068 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803), Kiên Giang (203), Long An (194), Tiền Giang (112), An Giang (90), Cần Thơ (57), Tây Ninh (53), Đồng Tháp (40), Đắk Lắk (33), Bình Thuận (24), Khánh Hòa (19), Bình Định (18), Ninh Thuận (16), Hà Nam (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Vĩnh Long (11), Quảng Bình (9), Phú Yên (9), Quảng Ngãi (7), Hà Nội (5), Cà Mau (6), Đắk Nông (4), Đà Nẵng (4), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Hậu Giang (4), Bến Tre (3), Bình Phước (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Thanh Hóa (1), Bạc Liêu (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-1.266), Tây Ninh (-33), Đắk Nông (-29).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (214), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.894 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó có 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (362.493), Bình Dương (193.235), Đồng Nai (43.925), Long An (31.425), Tiền Giang (13.643).

Về điều trị, hôm nay có 12.371 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 505.859 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.873 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 2.946 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 1.016 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 125 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 755 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 31 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 203 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 226 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

TP. Hồ Chí Minh: Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người dân nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh; đồng thời căn cứ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin AstraZeneca mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1, Thành phố sẽ cho phép người tiêm mũi 1 bằng loại vắc xin AstraZeneca, sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer sau thời gian tối thiểu là 6 tuần.

TP. Hà Nội: Sáng 24/9, 85 công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) đã được đón trở về sau thời gian cách ly tập trung hơn 20 ngày.

Các chuyến xe buýt đưa gần các công dân từ khu cách ly tại huyện Thạch Thất trở về trung tâm TP. Hà Nội. Đây là những người hết cách ly, được xét nghiệm đủ 3 lần âm tính và chủ động được về nơi ở đã đăng ký.

Tại Hà Nam: Trong ngày ghi nhận thêm 15 ca được ghi nhận tại một số địa phương như huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý. Trong đó, có ca nhiễm tại Trường THCS Trần Quốc Toản, công nhân Công ty TNHH Espoir Việt Nam (Khu Công nghiệp Châu Sơn), học viên Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã (Bộ Tổng Tham mưu).

Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Từ ngày 20/9 đến nay, dịch đã lây lan trong 3 trường tiểu học và THCS của TP. Phủ Lý có F0 là giáo viên và học sinh.

Đêm 23/9, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định thu hẹp phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn TP. Phủ Lý xuống còn 12 xã, phường từ 0 giờ ngày 24/9.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-24/9-them-8530-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-c2a16162.htm...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-24/9-them-8530-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-c2a16162.html