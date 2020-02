Dịch Covid-19 ngày 28/2: Chú chó đầu tiên trên thế giới nhiễm Covid-19

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 20:00 PM (GMT+7)

Cả cô chủ cùng một chú chó tại Hồng Kông được xác định dương tính với virus Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

+ Tính đến 18h ngày 28/2, thế giới ghi nhận 83.715 người mắc Covid-19. 2.859 người tử vong. Trong đó, riêng Trung Quốc tử vong 2.788 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 5 người, Pháp 2 người, Tàu Diamond Princess 4 người, Iran 26 người, Hàn Quốc 13 người, Ý 17 người.

+ Việt Nam đã 15 ngày liền không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Cả 16/16 trường hợp dương tính trước đó đã khỏi bệnh và ra viện.

+ Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ thêm 1 tuần nữa, từ 2/3 đến hết ngày 8/3, để đảm bảo an toàn.

+ Hà Nội bố trí thêm 3 khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn, Trung đoàn 58 và Trung đoàn E59 để đón các công dân từ vùng dịch về cách ly tập trung. Các khu cách ly này có thể tiếp nhận được hơn 1.000 người.

+ 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang được cách ly tại bệnh viện 199 (Bộ Công an) do một trong số này có tiếp xúc với người đến từ Daegu, Hàn Quốc.

+ Ông Đường Hồng, Giám đốc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông là chuyên gia Trung Quốc đầu tiên có mặt tại Việt Nam và đang bị cách ly theo quy định về phòng dịch Covid-19.

+ Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan vào Việt Nam, Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 29/2.

+ Chiều 28/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đã có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương, bộ, ngành đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Chú chó của cô Yvonne Chow Hau Yee sống ở Hồng Kông, Trung Quốc được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây được cho là trường hợp vật nuôi đầu tiên nhiễm virus Covid-19 trên thế giới được xác nhận cho tới nay. Cô Yvonne Chow Hau Yee cũng dương tính với Covid-19 trước đó.

+ Hàn Quốc ngày 28/2 ghi nhận thêm 571 ca nhiễm Covid-19 (sáng: 256 ca, chiều: 315 ca), vượt xa so với 327 ca nhiễm mới của Trung Quốc trong ngày 27/2. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới trong ngày ở Hàn Quốc lớn hơn Trung Quốc.

+ Một viên chức Hàn Quốc (43 tuổi) làm việc tại thành phố Jeonju được phát hiện tử vong ngày 27/2, sau nhiều ngày làm việc liên tục đối phó dịch bệnh Covid-19.

+ Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, hơn 1.600 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa phải tự cách ly sau khi có dấu hiệu bị lây nhiễm virus Corona chủng mới.

+ Iran bắt giữ 24 đối tượng vì các cáo buộc phát tán tin đồn sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 của nước này.

