Đây là biểu hiện của 80% người nhiễm virus Corona ở Trung Quốc

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 18:00 PM (GMT+7)

Số người tử vong vì dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã vượt con số 2.700 trong tuần này nhưng số liệu nghiên cứu mới lại cho thấy đa số các ca nhiễm bệnh đều không nghiêm trọng.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã phân tích dữ liệu ghi nhận của 72.314 ca nhiễm Covid-19 tính từ ngày 8/12/2019 tới ngày 11/2/2020 và tổng hợp kết quả trong một báo cáo, tờ Business Insider đưa tin.

Theo đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy khoảng 80,9% trong số 72.314 ca nhiễm Covid-19 là các trường hợp nhẹ. Đa số bệnh nhân chỉ xuất hiện triệu chứng như sốt hoặc ho khan nhưng không gây khó thở hay viêm phổi nặng. Nghiên cứu cũng cho thấy một số lượng nhỏ người nhiễm không biểu hiện triệu chứng (1,2%).

Phần lớn các trường hợp không có triệu chứng này được phát hiện trên du thuyền Diamond Princess. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, số ca nhiễm không biểu hiện triệu chứng ở du thuyền Diamond Princess là 322 ca.

Vì không biểu hiện triệu chứng, nhiều người có virus Corona chủng mới trên người có thể không bị phát hiện. Ảnh minh họa: News.cn

Các ca không triệu chứng chỉ ra một điều rằng nhiều người Trung Quốc có virus Corona chủng mới trên người nhưng có thể sẽ không bị phát hiện. Vì nếu không có triệu chứng biểu hiện bên ngoài, họ chắc chắn không tới bệnh viện để khám và điều trị. Dẫu vậy, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định chắc chắn khả năng lây nhiễm từ người không biểu hiện triệu chứng.

"Có một số trường hợp hoàn toàn không biểu hiện hoặc biểu hiện rất ít triệu chứng bệnh. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến sự suy giảm trong tỷ lệ tử vong của người nhiễm Covid-19", Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, chia sẻ trong một cuộc họp báo đầu tháng 2.

Ông Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ. Ảnh: USA Today

Các trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng khá ít, một số không được ghi nhận

Trong số hơn 72.000 bệnh nhân mà CCDC nghiên cứu, chỉ có 2,087 người (2,3%) là có triệu chứng được coi là "nghiêm trọng": suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn hoặc suy nội tạng. Mọi ca tử vong đều đến từ nhóm này.

"Trong các trường hợp nghiêm trọng, về cơ bản, bệnh nhân bị tràn dịch phổi gây khó thở. Sau đó, người bệnh sẽ chết dần", Matthew Frieman, phó giáo sư nghiên cứu về virus Corona tại Đại học Y khoa Maryland (Mỹ), chia sẻ với tờ National Geographic.

Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ tử vong do virus Corona chủng mới thấp hơn nhiều so với các đợt dịch do virus Corona chủng cũ gây ra trong quá khứ. Theo nghiên cứu của CCDC, tỷ lệ tử vong do Covid-19 là khoảng 2%. Trong khi đại dịch SARS và MERS (cùng cho chủng virus Corona gây ra) có tỷ lệ tử vong cao hơn, lần lượt là 9,6% và 34,4%.

Fauci và các chuyên gia khác nghĩ rằng tỷ lệ tử vong sẽ giảm khi ngày càng nhiều các ca nhiễm Covid-19 không nghiêm trọng được ghi nhận.

