Đĩa tôm sú Phú Quốc 6 con giá 300.000 đồng đắt hay rẻ?

Câu chuyện về "đĩa tôm sú gồm 6 con với giá 300.000 đồng" ở Phú Quốc do một du khách đăng tải lên mạng xã hội đang gây nhiều tranh cãi, thu hút hàng nghìn bình luận. Người cho rằng mức giá đó không có gì bất thường, bởi hải sản ở các điểm du lịch vốn luôn cao hơn so với nơi khác, nhất là vào mùa cao điểm lễ Tết. Người khác lại nhìn câu chuyện từ góc độ của du khách: khi đi du lịch, điều họ tìm kiếm không chỉ là món ăn, mà là sự hài lòng. Nếu một bữa ăn khiến khách cảm thấy hụt hẫng, dù giá tiền không quá cao, trải nghiệm ấy vẫn có thể trở thành một kỷ niệm không mấy dễ chịu.

Đĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng gây tranh cãi ở Phú Quốc. Ảnh: Facebook nhân vật

Nhìn từ góc độ của người làm du lịch, câu chuyện này không hẳn là vấn đề của riêng một nhà hàng hay một hóa đơn. Nó gợi ra một thực tế dai dẳng nhưng không dễ giải quyết: khoảng cách giữa kỳ vọng của du khách và cách dịch vụ được cung cấp. Du khách đến một nơi với rất nhiều mong đợi. Họ mong được ăn ngon, được phục vụ tử tế, được cảm thấy mình là vị khách được chào đón. Khi những kỳ vọng ấy được đáp lại, chuyến đi trở thành một kỷ niệm đẹp. Nhưng khi trải nghiệm không trọn vẹn, dù chỉ trong một bữa ăn, cảm giác hụt hẫng có thể ở lại lâu hơn người ta tưởng.

Du lịch vốn là ngành kinh tế của cảm xúc. Một điểm đến có thể mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, nhưng đôi khi chỉ cần vài câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lại trước khi quyết định đặt vé. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là một đĩa tôm có giá bao nhiêu, mà là sau bữa ăn ấy, du khách rời đi với cảm xúc gì? Một bữa ăn đáng nhớ có thể trở thành kỷ niệm đẹp mà họ kể lại với bạn bè, giá cả không còn là vấn đề. Nhưng một bữa ăn khiến họ cảm thấy hụt hẫng cũng có thể trở thành câu chuyện lan đi rất nhanh trên mạng xã hội.

Đó cũng là lý do vì sao ở nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, những nhà hàng có giá rất cao vẫn luôn đông khách. Khách đến đó không phải vì món ăn rẻ. Họ đến vì trải nghiệm. Họ biết mình sẽ được phục vụ chu đáo, được thưởng thức món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, được tận hưởng không gian khiến họ cảm thấy chuyến đi của mình thật sự đáng giá. Khi trải nghiệm đủ tốt, con số trên hóa đơn trở thành điều ít quan trọng hơn rất nhiều.

Bài học rút ra từ những tranh cãi về giá cả trong du lịch thực ra không nằm ở việc món ăn nên rẻ hơn hay đắt hơn. Điều quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách khi rời bàn ăn đều cảm thấy hài lòng. Khi họ thấy mình được tôn trọng, được phục vụ tử tế và nhận được một trải nghiệm xứng đáng, họ sẽ không còn băn khoăn quá nhiều về giá tiền. Và khi đó, thứ mà du khách mang về sau chuyến đi không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là một cảm giác dễ chịu khiến họ muốn quay trở lại lần nữa.

Không ít địa điểm du lịch trên thế giới đã trở nên nổi tiếng chỉ nhờ những bức ảnh hay video được du khách đăng tải. Nhưng cũng chính vì sức lan tỏa ấy, mạng xã hội trở thành con dao hai lưỡi đối với ngành du lịch. Và đôi khi, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng đủ tạo ra một làn sóng tranh luận lớn. Một bữa ăn bị cho là "đắt bất thường", một chuyến taxi khiến du khách cảm thấy bị tính giá quá cao, hay một thái độ phục vụ thiếu thiện chí trong khách sạn... tất cả đều có thể trở thành chủ đề nóng chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia phát triển du lịch đã thay đổi cách nhìn về quản lý dịch vụ. Họ không chỉ chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng hay quảng bá hình ảnh, mà còn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của từng du khách. Bởi mỗi trải nghiệm ấy đều có thể trở thành một câu chuyện được chia sẻ rộng rãi. Khi một du khách hài lòng, họ có thể trở thành "đại sứ tự nhiên" cho điểm đến.

Khi nhìn ra thế giới, có thể thấy một điểm chung ở nhiều quốc gia làm du lịch thành công: họ không chỉ chú trọng quảng bá điểm đến mà còn đầu tư rất nhiều vào cách quản lý dịch vụ. Với họ, trải nghiệm của du khách không phải là chuyện may rủi phụ thuộc vào từng nhà hàng hay từng cơ sở kinh doanh riêng lẻ. Đó là một phần của hệ thống được thiết kế cẩn thận, nơi mọi khâu - từ giá cả, cách phục vụ cho đến việc xử lý phản ánh - đều được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng.

Ở nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng của Thái Lan, du khách bước vào nhà hàng hải sản có thể thấy bảng giá được ghi rất cụ thể: giá tính theo trọng lượng, theo từng loại hải sản và thường được niêm yết ngay trước cửa hoặc trên quầy trưng bày. Khi chọn tôm, cua hay cá, khách có thể nhìn thấy cân điện tử hiển thị rõ ràng. Điều này giúp họ biết chính xác mình đang trả tiền cho bao nhiêu gram hải sản và tổng chi phí sẽ là bao nhiêu trước khi món ăn được chế biến? Cách làm này giúp xóa bỏ những nghi ngại ngay từ đầu và tạo cảm giác minh bạch cho du khách.

Một số quốc gia khác như Singapore hay Malaysia còn đi xa hơn khi xây dựng những cơ chế hỗ trợ trực tiếp dành cho khách du lịch. Ở nhiều thành phố du lịch lớn, các cơ quan quản lý thiết lập đường dây nóng dành riêng cho du khách. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào - từ tranh chấp giá cả cho đến thái độ phục vụ - du khách có thể gọi ngay lập tức và nhận được sự hỗ trợ. Đôi khi chỉ cần biết rằng có một nơi sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ quyền lợi của mình, du khách đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, tại nhiều điểm đến nổi tiếng, lực lượng kiểm tra dịch vụ du lịch cũng được duy trì thường xuyên ở những khu vực đông khách. Họ không chỉ xuất hiện khi có sự cố, mà còn chủ động kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của các cơ sở kinh doanh. Sự hiện diện thường xuyên ấy gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: môi trường du lịch ở đây được quản lý nghiêm túc và du khách luôn được bảo vệ.

Du lịch Việt Nam muốn phát triển bền vững cũng không thể chỉ dựa vào cảnh đẹp hay cơ sở hạ tầng hiện đại. Điều quan trọng không kém là xây dựng một môi trường dịch vụ minh bạch và đáng tin cậy, nơi du khách cảm thấy họ luôn được tôn trọng và bảo vệ. Khi niềm tin ấy được tạo dựng, du khách không chỉ đến một lần. Họ sẽ quay trở lại và mang theo nhiều người khác cùng đến.