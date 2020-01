Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông bị phạt 500 ngàn đồng

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 15:25 PM (GMT+7)

Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị Công an TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xử phạt 500.000 đồng và tạm giữ xe do có nồng độ cồn 0,667 miligam/lít khí thở.

Hình ảnh ông Xiong Anl In điều khiển xe đạp bị xử phạt do có nồng độ cồn

Thông tin từ Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết sau 6 ngày ra quân, đơn vị đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với tổng số tiền 128 triệu đồng.

Trong đó, có trường hợp của ông Xiong Anl In (quốc tịch Trung Quốc) đi xe đạp bị xử phạt hành chính 500 ngàn đồng và tạm giữ xe.

Theo đó, vào tối 4/1, Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019 trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Kỳ Trinh. Thời điểm này công an phát hiện ông Xiong Anl In đi xe đạp có biểu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên yêu cầu kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn trong khí thở có 0,667 miligam/lít khí thở. Vì vậy, công an đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ xe đạp.

Theo báo cáo từ Công an Hà Tĩnh, gần 1 tuần ra quân, trên địa bàn đã xử phạt gần 300 triệu đồng, tạm giữ một tài xế ôtô vì có hành vi chống đối, lăng mạ, đánh cảnh sát khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Mức phạt mới đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn Bạn nghĩ thế nào về mức phạt mới đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn từ 1/1/2020? Quá nặng Hợp lý Nhẹ, chưa đủ sức răn đe Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/di-xe-dap-vi-pham-nong-do-con-nguoi-dan-ong-bi-phat-500-ngan-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/di-xe-dap-vi-pham-nong-do-con-nguoi-dan-ong-bi-phat-500-ngan-dong-1047988.html