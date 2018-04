Đêm xuống, hiệu phó trường tiểu học rời nhà đi tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã phát hiện 8 người đang tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, trong số này có ông Nguyễn Xuân K., Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn. Ông K. ban đêm rời nhà tham gia hội này.

Sáng 28-4, ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận có một Phó hiệu trưởng trên địa bàn bị lôi kéo đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" khi hội này lây lan về địa phương.

Một số người đang hoạt động "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép tại Ngọc Lặc - Ảnh Công an Ngọc Lặc cung cấp

Theo đó, người bị lôi kéo là ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi, ngụ huyện Ngọc Lặc), Phó hiệu trưởng Trường tiểu học N.T. nằm trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. "Ông này có tham gia theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" nhưng đi vào ban đêm. Sau khi phát hiện, huyện và công an cũng đã mời ông này lên để nhắc nhở, tuyên truyền. Hiện ông này đã đi dạy bình thường và đã không còn theo nữa"- ông Đạt nói.

Cũng theo ông Đạt, sau khi sự việc xảy ngành chức năng cũng đã vào cuộc kỷ luật cảnh cáo về đảng đối với ông K.. "Theo quy định của Đảng, thì cảnh cáo về đảng thì bên chính quyền, công việc cũng bị kỷ luật tương tự. Ông K. hiện vẫn là Phó hiệu trưởng chứ làm gì có chuyện bị cách chức"- ông Đạt cho biết thêm.

Còn theo một lãnh đạo xã Ngọc Trung, sau khi phát hiện ông K. theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", công an đã nhiều lần mời ông K. lên làm việc, tuyên truyền, ông cũng hứa không tin theo. "Tuy nhiên, hiện gia đình ông K. đã cho thay cửa. Trước đây, nhà ông này dùng cửa gỗ nhưng giờ thay bằng kính cường lực, còn ông ấy có hoạt động nữa hay không chúng tôi cũng khó biết"- vị công an xã Ngọc Trung thông tin.

Theo Công an huyện Ngọc Lặc, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện một nhóm người tự xưng là thành viên của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thường xuyên rủ rê, lôi kéo người dân tham gia sinh hoạt đạo trái pháp luật.

Những tài liệu Công an huyện Ngọc Lặc thu được liên quan đến việc truyền đạo trái phép

Dù chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép hoạt động, nhưng nhóm này vẫn lén lút hoạt động trái pháp luật. Qua đó, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia, gây nên những hệ lụy khôn lường, khiến nhiều gia đình tan vỡ; vợ, con cái bỏ nhà cửa đi theo hội.

Trước tình hình trên, Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc xử lý những người truyền đạo trái phép tại địa bàn. Đơn cử, như vào cuối tháng 3-2018, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện 8 người đang tổ chức sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại tầng 2 bến xe khách Ngọc Lặc, trong đó có ông Nguyễn Xuân K..

Kiểm tra nơi thuê trọ của các những người này, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến việc tuyên truyền, sinh hoạt đạo trái pháp luật như: Bục giảng kinh thánh, bàn ghế, các sách kinh thánh, khăn che mặt…

Thượng tá Triệu Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cho biết lực lượng công an đã sớm phát hiện được hành vi của nhóm này từ đầu năm 2018 và đã tổ chức lực lượng nhắc nhở, cho viết bản cam kết không tái phạm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Tuy nhiên, nhóm này vẫn lén lút rủ rê, lôi kéo tín đồ và tổ chức sinh hoạt trái pháp luật, buộc lực lượng công an phải lập biên bản xử lý, thu giữ tang vật.