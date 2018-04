Báo động "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" lan rộng

Kiểm tra mẫu nước uống khi hành lễ Đại tá Trần Xuân Hương cho biết sau khi kiểm tra điểm nhóm tuyên truyền của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trá hình tại cơ sở phân phối máy lọc nước ở số nhà 774 Quang Trung 3 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bên cạnh thu giữ nhiều tài liệu, công an còn thu được nhiều chai nước và một loại bột trắng dùng để trộn lẫn cho những người tham gia hội uống. "Hiện chúng tôi đã niêm phong các chất trên để gửi đi kiểm tra xem có chứa chất gì" - đại tá Hương cho biết. T.Tuấn Bậy bạ, phi lý và... thu tiền! Ngày 24-5, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện 2 người lạ mặt ở chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Nam) rủ rê tiểu thương tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Tối cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp Công an phường Hòa Khánh Nam kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà ở phường Hòa Khánh Nam và phát hiện bên trong có 17 người, chủ yếu là phụ nữ trẻ tuổi, đang nghe thuyết giảng về hội thánh này. Theo cơ quan công an, những lời rao giảng có nhiều điều phi lý, biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn về đạo đức xã hội, tạo xung đột văn hóa như gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, tuyên truyền mê tín dị đoan về tận thế, sớm về thiên đường để hưởng sung sướng... Công an quận Liên Chiểu đã xác định 2 đối tượng là Trần Như Đông (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Võ Thị Hằng (SN 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) tổ chức hoạt động này. Đông là người trực tiếp rao giảng, tuyên truyền, Hằng trợ giảng kiêm thủ quỹ. Theo lời khai ban đầu, nhóm trên tổ chức nghe rao giảng 2 ngày trong tuần và mỗi lần sinh hoạt, các thành viên phải tự nguyện bỏ tiền vào phong bì. B.Vân