Công an Thanh Hóa tiếp tục công bố tụ điểm Hội Thánh Đức Chúa Trời

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 10:22 AM (GMT+7)

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục công bố kiểm tra hoạt động của nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh đức chúa trời” (còn gọi là “Đức chúa trời mẹ”) tại huyện miền núi Ngọc Lặc.

Tang vật được cho là tài liệu truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời

Cụ thể, tại địa bàn huyện miền núi Ngọc Lặc, số đối tượng tham gia Hội thánh có cả người già, sinh viên, công nhân, lao động tự do (chủ yếu là phụ nữ, người có hoàn cảnh éo le, không có công ăn việc làm ổn định…).

Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép hoạt động, nhưng hội nhóm này vẫn lén lút hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Qua đó, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia gây nên những hệ lụy khôn lường.

Không ít gia đình tan vỡ như trường hợp của bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi), ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, từ khi tham gia “Hội thánh đức chúa trời” đã từ bỏ gia đình, không quan tâm đến chồng con, anh em họ hàng, u mê tăm tối đi theo hội nhóm tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Gần đây, công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện 8 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời” tại tầng 2 bến xe khách Ngọc Lặc gồm: Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1993), ở huyện Ba Vì, TP.Hà Nội; Phạm Mai Phương (SN 1991), ở Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Xuân Kiên (SN 1977), Hà Thị Thư (SN 1961), Trương Thị Ngọc Thuê (SN 1995), Lê Văn Anh (SN 1993), đều ở huyện Ngọc Lặc; Hồ Thị Nga (SN 1995), ở Quỳnh Lưu, Nghệ An; Lê Thị Phúc (SN 1960), ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn.

Theo thượng tá Triệu Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, lực lượng công an đã sớm phát hiện được hành vi của các đối tượng này từ đầu năm 2018 và đã tổ chức lực lượng nhắc nhở, cho viết bản cam kết không tái phạm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn lén lút rủ rê, lôi kéo tín đồ và tổ chức sinh hoạt trái pháp luật, buộc lực lượng công an phải lập biên bản xử lý, thu giữ tang vật và đề xuất chính quyền trục xuất các đối tượng liên quan ra khỏi địa phương.