Hà Nội: Sau một tuần ngập lụt, phố Miêu Nha dần trở lại nhịp sống thường ngày

Sáng 6/10, khi nước rút gần hết, nhiều hộ dân ở phố Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) mới có thể quay về nhà. Con ngõ nhỏ vốn đông đúc ngày thường giờ ngổn ngang bùn đất, rác thải, đồ đạc hư hỏng.

Ngay từ sáng sớm, mọi người xịt nước, kéo vòi, cọ sàn khắp con phố. Tại căn nhà trong ngõ 59 Miêu Nha, hai người đàn ông đang lúi húi dọn dẹp. Sân nhà vẫn đọng lại lớp bùn mỏng, đồ đạc được mang ra phơi ngoài hiên.

Cách đó không xa, trong một ngôi nhà khác, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, kiên nhẫn dùng hót rác hớt nước bẩn trong bếp. Dưới chân, sàn nhà vẫn còn sũng nước.

Một người đàn ông trung niên đang bưng những xô nước bẩn hất qua cửa sổ.

Chị Thư, chủ một căn nhà trong ngõ 59 Miêu Nha cho biết, gia đình chị có bốn thành viên, sinh sống tại đây từ lâu. Sau trận mưa lớn đầu tuần trước, nước dâng cao khiến cả gia đình phải di chuyển khẩn cấp để đảm bảo an toàn, đến hôm nay mới quay trở lại dọn dẹp nhà cửa.

“Nhà tôi mua ở đây chứ không phải thuê. Hôm thứ hai tuần trước, nước ngập, tôi buộc phải đưa các cháu và gia đình đi sơ tán. Đến hôm nay mới có thể quay lại”, chị Thư chia sẻ. Theo chị, mực nước dâng cao cả mét, còn in dấu trên tường, khiến cuộc sống gần như đảo lộn. “Ảnh hưởng thì chắc chắn rồi. Thứ nhất là phải chuyển đi ở chỗ khác, rất bất tiện. Thứ hai là tài sản hư hại nhiều, đặc biệt là đồ điện trong nhà. Chắc sắp tới tôi bán nhà để chuyển lên chung cư ở”, chị Thư cho biết thêm.

Cạnh nhà chị Thư, ông Hoàng Danh Hà cho biết, đợt ngập vừa qua đã buộc gia đình ông phải sơ tán, sang khu vực khác thuê nhà ở tạm. “Cả tuần phải đi sơ tán, nhà cửa để lại, giường tủ hư hỏng, đồ gỗ ngấm nước hỏng hết. Nước rút, chúng tôi sáng nay mới quay lại để dọn dẹp” . Ông cho biết thêm, trong những ngày nước ngập, gia đình phải cắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Theo ông Hà, thiệt hại là không nhỏ, nhưng quan trọng nhất là an toàn cho người dân. “Nhà cửa hư hỏng, nhưng may mắn là người trong gia đình đều an toàn. Nói chung mưa bão thì đành chịu, miễn sao con người an toàn là tốt rồi”, ông bày tỏ. (Trong ảnh, ông Hà tranh thủ dắt chiếc xe máy ra tiệm để sửa chữa do bị ngập cả tuần nay).

Tại một số hộ khác, bàn ghế, đồ điện tử, điện lạnh được kê tạm lên cao để tránh ngập. Nhiều vật dụng chưa kịp lau rửa vẫn còn bùn đất bám dày. Những vệt ố trên tường cao cả mét cho thấy mức độ ngập sâu và thời gian nước rút chậm.

Đến trưa 6/10, nhiều hộ vẫn tiếp tục dọn dẹp, khử mùi, sắp xếp lại đồ đạc. Dù còn nhiều thiệt hại, nhưng ai cũng chung tâm thế, chỉ mong sớm ổn định để trở lại cuộc sống bình thường.

Sáng 6/10, lực lượng y tế địa phương cũng có mặt tại đây để phun thuốc khử khuẩn.