Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất 390.000 đồng/tháng từ 1/1/2027

Dự kiến, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng 7,8% từ 1/1/2027

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Nghị định mới xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Mức lương tối thiểu phải được điều chỉnh trên cơ sở mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, đồng thời tính đến các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động, quan hệ cung - cầu lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Hiện nay, mức lương tối thiểu đang được thực hiện theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, trong đó điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% so với năm 2024 để thực hiện từ 01/07/2026.

Bộ Nội vụ đánh giá việc điều chỉnh lương tối thiểu thời gian qua đã góp phần bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động, đồng thời duy trì sự hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, nhiều yếu tố mới đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua cũng làm phát sinh yêu cầu rà soát, cập nhật lại danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động.

Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng được đề xuất như sau:

Vùng I: 5,7 triệu đồng/tháng; Vùng II: 5,08 triệu đồng/tháng; Vùng III: 4,45 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 4,04 triệu đồng/tháng.

So với hiện hành, mức tăng dao động từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng mỗi tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, mức điều chỉnh này sẽ giúp lương tối thiểu cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, qua đó góp phần cải thiện đời sống người lao động.

Đối với lương tối thiểu giờ, dự thảo đề xuất: Vùng I: 27.400 đồng/giờ; Vùng II: 24.400 đồng/giờ; Vùng III: 21.400 đồng/giờ; Vùng IV: 19.400 đồng/giờ.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương từ lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây cũng là phương pháp được các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị và Việt Nam áp dụng từ năm 2022 đến nay.