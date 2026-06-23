Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 cao nhất là 9,8%

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 từ 8,5% đến 9,8%

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027. Đây là phiên họp thứ nhất, bàn về chủ đề tăng lương tối thiểu vùng năm 2027.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho biết, đơn vị đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027, trong đó phương án cao nhất là 9,8%.

Cụ thể, phương án 1 là tăng 9,8% và phương án 2 là tăng 8,5%.

“Mức tăng theo đề xuất trên là tương đối để đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, lao động”, bà Hà chia sẻ.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN đánh giá mức tăng 8,5-9,8% phù hợp với mức sống hiện tại của công nhân lao động. Ảnh: L.H

Phó Trưởng Ban quan hệ lao động đưa ra các căn cứ để xây dựng 2 phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng nêu trên.

Thứ nhất, bà Hà cho biết, mức đề xuất này được dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp làm căn cứ có đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Thứ 2, đại diện phía người lao động dẫn con số hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, bà Hà cho biết, lao động trong khu vực chính thức chọn làm công việc có thu nhập trả lương theo giờ cao hơn. Các khu vực xây dựng, dịch vụ có mức lương trả thực tế cho người lao động khá cao.

“Do vậy, tôi cho rằng lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế”, bà Hà nhận định.

Đại diện người lao động cũng nhận định, nếu mức độ tăng trưởng GDP như năm 2025 và các yếu tố khác tác động thì việc tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1/1/2026 là thấp so với thực tế. Chính vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu nêu trên, mức cao nhất là 9,8%.

Chuyên gia cho rằng mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 nên bằng hoặc cao hơn năm 2026

Trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quảng - Nguyên Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐVN, lương tối thiểu vùng đóng vai trò là mức sàn để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Vì vậy, khi tăng lương tối thiểu, thu nhập chung của người lao động sẽ được nâng lên. Tiền lương cũng là động lực để người lao động cống hiến.

"Việc tăng lương không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy năng suất lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế", ông Quảng nói.

Tuy nhiên, theo ông Quảng điều quan trọng là cần nâng cao năng lực của công đoàn cơ sở, để hỗ trợ người lao động thương lượng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng, thông qua thỏa ước lao động tập thể.

Theo ông Lê Đình Quảng, hiện nay, với lao động có trình độ cao, có kiến thức pháp luật và kỹ năng tốt, họ có thể thương lượng trực tiếp với người sử dụng lao động để có mức lương phù hợp.

Một phiên họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia trong năm 2025. Ảnh: NT

Đây là xu hướng của thị trường lao động và cần được mở rộng đến cả nhóm lao động yếu thế. Khi đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ trở thành căn cứ thấp nhất để người lao động thương lượng tiền lương.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Phạm Minh Huân - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nội vụ) cho hay, việc đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cần xem xét trên cơ sở khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, xét biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp, cộng thêm nhiều yếu tố như giá điện, giá nhiên liệu, cước vận tải…

“Hội đồng luôn mong muốn người lao động được tăng lương nhiều nhưng xem xét trên cơ sở khả năng của doanh nghiệp. Đại diện giới chủ và đại diện người lao động cân nhắc, chọn phương án dung hòa được yêu cầu chung của các bên vừa có lợi cho người lao động nhưng cũng phải tạo điều kiện để doanh nghiệp tích lũy, sản xuất và phát triển” - ông Huân nói.

Ông Huân nói thêm, trên cơ sở xu hướng tăng dần, ông muốn mức lương tối thiểu tăng bù trượt giá, đảm bảo tiền lương thực tế. Nếu khả năng của doanh nghiệp tốt thì có thể cân nhắc mức cao hơn. Năm 2026, lương tối thiểu các vùng tăng từ 7,1-7,3%, ông Huân mong mức tăng lần này tối thiểu tương đương, cao hơn càng tốt.

Theo Quyết định số 992/QĐ-TTg của Chính phủ, Hội đồng tiền lương quốc gia có 17 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, việc điều chỉnh lương tối thiểu cần được xem xét thận trọng, toàn diện, dựa trên bức tranh kinh tế - xã hội, đồng thời tính đến sức chịu đựng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Từ đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.