Thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất đến 390.000 đồng

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại phiên làm việc ngày 16/7, các thành viên của Hội đồng tiền lương đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8%, từ 1/1/2027.

Với mức tăng bình quân 7,8%, lương tối thiểu sẽ tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng);

Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng);

Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng);

Vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng).

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả rất tích cực, tiệm cận mục tiêu đề ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn.

Từ kết quả đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sâu sắc trên cơ sở chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và khó khăn trong đời sống của người lao động, đi đến thống nhất mức tăng 7,8% với tuyệt đối các thành viên đồng tình - khẳng định mong muốn chung của các bên.

“Mong muốn của các bên gặp nhau trên tinh thần chia sẻ, hài hòa vừa chăm lo tốt cho người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.