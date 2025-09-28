Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nhiều quy định mới, trong đó có một số nội dung tại Luật Căn cước.

Về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại Điều 25 Luật Căn cước, dự thảo Luật đề xuất quy định, người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

So với quy định hiện hành, phạm vi áp dụng thủ tục cấp căn cước trực tuyến đã được mở rộng cho cả những trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ do sắp xếp đơn vị hành chính. Điều này giúp giảm đáng kể việc đi lại cho người dân, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình cấp thẻ căn cước.

Ngoài nội dung trên, cơ quan soạn thảo còn đề xuất bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi căn cước.

Theo đó bổ sung quy định, người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Bởi, luật hiện hành chỉ quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử mà không quy định nội dung trường hợp người được cấp phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nên các đơn vị này không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước.

Đồng thời, theo cơ quan soạn thảo, cần thiết bổ sung quy định không yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử, nếu không sẽ làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử.

Không chỉ đề xuất sửa Luật, cơ quan chức năng cũng đã ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định quan trọng nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Với Luật Căn cước, dự thảo sửa đổi Nghị định 70/2024 để mở rộng phạm vi quản lý dữ liệu dân cư, bổ sung quy định cấp số định danh cho công dân đã khai sinh ở nước ngoài, điều chỉnh trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và quy định mới về thu hồi thẻ hoặc giấy chứng nhận căn cước cấp sai.