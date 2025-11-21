Phó Thủ tướng: Thông tin sáp nhập '34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh' là sai sự thật

Cán bộ cấp xã là "then chốt của then chốt"

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ điều này khi trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính cơ bản đã vận hành ổn định, thông suốt, liên tục và được nhân dân ghi nhận.

Tại các địa phương, dù khối lượng công việc tăng đột biến sau hợp nhất, bộ máy vẫn vận hành ổn định, bảo đảm quản lý kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi thay đổi toàn diện về tư duy và phương thức quản trị, nên khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai là điều tất yếu.

Trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay là nhân lực cấp xã, nơi thừa, nơi thiếu; chất lượng cán bộ chưa đồng đều; nhiều cán bộ còn lúng túng trước mô hình quản trị mới. Khối lượng nhiệm vụ phân cấp và phân định thẩm quyền cho cấp xã rất lớn, yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, kịp thời, liên tục, không để gián đoạn cũng là thách thức không nhỏ đối với cán bộ, công chức...

Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, theo bà, nhiệm vụ số một - "then chốt của then chốt" - chính là cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là cấp gần dân nhất, xử lý nhiều thủ tục nhất, nhiều áp lực nhất và cũng là nơi thể hiện rõ nhất hiệu quả của mô hình mới.

Vì thế, trước tiên phải thực sự đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ "quản lý điều hành" sang "quản trị địa phương". Cán bộ, công chức cấp xã không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc sự vụ hàng ngày mà yêu cầu đặt ra là kiến tạo phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, phát huy dân chủ và huy động sức mạnh cộng đồng; lấy chuyển đổi số làm nền tảng.

Đối với hoàn thiện khung pháp lý và phân cấp, phân quyền rõ ràng, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các văn bản nền tảng; điều chỉnh, bổ sung phân cấp, phân quyền để bảo đảm việc nào cấp xã làm được thì giao; việc nào không phù hợp thì điều chỉnh...

“Tôi tin rằng, khi cấp xã mạnh lên, hiểu luật, hiểu dân, làm việc chuyên sâu và chủ động hơn, chúng ta sẽ tạo được đột phá từ cơ sở – điều rất quan trọng và quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sắp xếp còn 34 tỉnh là quyết định lịch sử và chiến lược

Nội dung quan trọng khác, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Về việc này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thông tin này là không đúng, không có cơ sở, sai sự thật.

Bà Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Bà Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp còn 34 tỉnh vừa qua là quyết định mang tính lịch sử và chiến lược, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu rất kỹ lưỡng trên cơ sở triết lý phát triển, khoa học, địa lý, văn hóa, lịch sử, thực tiễn và bảo đảm tính ổn định lâu dài; phù hợp với xu thế phát triển, tạo dư địa và nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỉ nguyên mới – kỉ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Theo Phó Thủ tướng, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cải cách tổng thể, đồng bộ, triệt để cả về thể chế, về phương thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương. Đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, đảm bảo tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm nguồn lực cho xã hội và đất nước.

"Mô hình này hiện đang được vận hành thông suốt, hướng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước", bà Trà khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện 11 nghị định quan trọng liên quan đến phân loại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, khung vị trí việc làm, điều chỉnh lương cơ sở và phụ cấp… nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để các địa phương yên tâm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ổn định và hiệu quả.