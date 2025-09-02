Dàn xe tăng rầm rập tiến về Quảng trường Ba Đình

Vượt nghìn cây số ra gặp người thân đi diễu binh

Ngồi một góc cạnh sân vận động Quần Ngựa, bà Lê Thị Thoa không khỏi bồn chồn mất ngủ một phần do lạ chỗ, một phần vì sắp được gặp người con trai. Sân vận động Quần Ngựa là một trong những điểm tập kết cuối của khối đi bộ Quân đội.

Bà Thoa cùng con gái đi tàu từ Đắk Lắk từ ngày 31/8 đến 20h ngày 1/9 có mặt tại Hà Nội, khá là vất vả nhưng khi xuống tàu thì mọi mệt mỏi dường như tan biến vui vì không khí náo nhiệt ngay tại Ga Hà Nội và sự mến khách của người dân Thủ đô.

Và lý do quan trọng nhất là bà sắp được gặp con trai.

Bà Lê Thị Thoa mặc áo cờ đỏ sao vàng mong mỏi phút giây gặp con trai. Ảnh: Nguyễn Huy

Con trai bà tham gia khối diễu binh Tác chiến không gian mạng. Anh vinh dự được tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Cả mấy tháng nay không được gặp mặt con, chủ yếu liên lạc qua điện thoại, càng gần sáng bà lại thao thức.

Bà chia sẻ đây lần đầu ra Thủ đô, sau khi xem xong lễ diễu binh sẽ vào Lăng viếng Bác và tham quan một số địa danh nổi tiếng.