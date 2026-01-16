Ông Trump dọa huy động quân đội để dẹp biểu tình ở Minnesota

Lực lượng chức năng dùng pháo sáng để giải tán biểu tình. Ảnh Reuters.

Các cuộc đối đầu giữa người dân địa phương tại Minnesota và nhân viên liên bang leo thang nghiêm trọng kể từ khi một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết công dân Renee Good tại Minneapolis cách đây hơn một tuần. Biểu tình sau đó đã lan sang nhiều thành phố khác.

Lời đe dọa mới nhất của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một nhân viên thực thi nhập cư khác bắn bị thương một người đàn ông Venezuela tại Minneapolis.

“Nếu các chính trị gia tham nhũng ở Minnesota không tuân thủ pháp luật và không ngăn chặn những kẻ kích động, những phần tử nổi loạn đang tấn công các chiến sĩ yêu nước của ICE – những người chỉ đang làm nhiệm vụ – tôi sẽ kích hoạt ĐẠO LUẬT NỔI LOẠN”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Chính quyền liên bang đã điều gần 3.000 nhân viên liên bang đến khu vực Minneapolis. Các lực lượng này mang theo vũ khí, mặc trang phục ngụy trang kiểu quân đội và che kín mặt khi tuần tra trên các con phố phủ băng giá của thành phố.

Đáp lại, người dân địa phương liên tục tổ chức biểu tình ngày đêm, nhiều người thổi còi, gõ trống và hô khẩu hiệu phản đối. Tối 14/1, đám đông tụ tập gần nơi người đàn ông Venezuela bị bắn. Trong lúc hỗn loạn, lực lượng liên bang đã sử dụng lựu đạn gây choáng và phun hơi cay để giải tán đám đông.

Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 cho phép tổng thống triển khai quân đội hoặc liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang để dập tắt bạo loạn – một ngoại lệ hiếm hoi đối với luật cấm quân đội tham gia thực thi pháp luật dân sự. Theo Trung tâm Brennan thuộc Đại học New York, đạo luật này đã được sử dụng 30 lần trong lịch sử Mỹ. Tòa án Tối cao từng phán quyết rằng tổng thống có toàn quyền quyết định khi nào các điều kiện của đạo luật được đáp ứng.

Trước đó, ông Trump đã gây tranh cãi khi liên bang hóa Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ thực thi luật nhập cư tại một số thành phố, bất chấp sự phản đối của các thống đốc bang. Các hành động cứng rắn của ông Trump tại Minnesota đang làm chia rẽ chính những người ủng hộ ông. Theo khảo sát Reuters/Ipsos, 59% cử tri Cộng hòa ủng hộ việc ưu tiên bắt giữ của lực lượng nhập cư ngay cả khi có người bị thương, trong khi 39% cho rằng các đặc vụ nên tập trung tránh gây tổn hại cho người dân, dù điều đó có thể làm giảm số vụ bắt giữ.