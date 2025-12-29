Vượt tiến độ, Quân đoàn 34 bàn giao 5 căn nhà đầu tiên cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Chiều 28/12, tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra lễ bàn giao nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. Năm căn nhà mới được bàn giao trong chiều nay cho 5 hộ dân tại thôn Trung Hòa và thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa, do Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng xây dựng.

Lễ bàn giao nhà cho bà con vùng lũ.

Với khí thế “thần tốc thi công, thần tốc về đích”, Sư đoàn Bộ binh 10 phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu và thống nhất với các gia đình về vật liệu xây dựng; tiến hành khởi công từ ngày 6/12/2025. Đến nay, các ngôi nhà đã hoàn thành, mỗi căn có diện tích 44m², kinh phí 170 triệu đồng/căn, do Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn.

Sau 22 ngày đêm tổ chức thi công với 1.430 ngày công của bộ đội cùng sự tham gia của đơn vị liên quan, đến nay 5 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân.

Ngôi nhà vừa để ở vừa chống lũ.

Xúc động khi nhận căn nhà mới, ông Nguyễn Cả (71 tuổi, thôn Trung Hoà, xã Sơn Hoà) cho hay: “Sau trận lũ lịch sử ngày 19/11, gia đình tôi gần như trắng tay. Giữa lúc tưởng chừng không còn hy vọng, chúng tôi nhận được sự quan tâm, sẻ chia rất lớn từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ thông qua 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc. Ban đầu nghe nói thời gian hoàn thành 45 ngày, tôi cũng không dám tin. Vậy mà đến nay ngôi nhà mới đã hoàn thành, vững chãi và ấm áp, sớm hơn kế hoạch”.

Ông Nguyễn Cả đặc biệt xúc động khi nhận được sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 34 cùng các lực lượng tham gia xây nhà. Các chiến sĩ không quản nắng mưa, ngày đêm giúp bà con dựng lại từng căn nhà. Với ông, đây thực sự là một giấc mơ.

"Có lúc tôi nghĩ, đời mình chắc không bao giờ còn có được một mái nhà đàng hoàng để ở. Vậy mà hôm nay, được đứng trong căn nhà mới, nhìn lại căn nhà cũ đã bị lũ cuốn trôi, lòng tôi vừa mừng vừa nghẹn. Mừng vì có nơi che mưa che nắng, mừng vì tình người ấm áp giữa lúc hoạn nạn. Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của chính quyền, các đơn vị, đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội, vợ chồng tôi không biết đến bao giờ mới có thể dựng lại được mái ấm này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Ân tình này, gia đình tôi suốt đời không quên”, ông Nguyễn Cả rưng rưng.

Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 34 tặng quà cho các hộ dân nhận nhà.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, thượng tá Đặng Thành Tuyên - Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 34, cho hay, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật. Các tổ thợ được phân công ra quân đến từng nhà, bảo đảm đủ lực lượng thợ xây, thợ sắt, thợ hàn, thợ điện nước. Trong quá trình thi công, đơn vị thường xuyên phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban Quản lý các công trình xây dựng của tỉnh, chính quyền địa phương, thôn và các công ty cung cấp vật liệu xây dựng…

Thượng tá Đặng Thành Tuyên - Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 34 phát biểu.

“Quá trình thực hiện, chúng tôi phát huy tinh thần trách nhiệm. Cán bộ chiến sĩ làm cả sáng, chiều và cả buổi tối, làm cả thứ bảy, chủ nhật và làm luôn ngày lễ. Khi trời mưa gió, chúng tôi căng bạt để làm. Năm ngôi nhà bàn giao hôm nay là những căn nhà đầu tiên được hoàn thành, đảm bảo chất lượng cũng như chế độ thi công sớm nhất”, thượng tá Đặng Thành Tuyên thông tin thêm.

Sau 5 căn nhà này, ngày 4/1/2026, Quân khu 5 sẽ phối hợp với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa bàn giao nhà đợt 1 cho 123 hộ dân với 123 căn nhà tại 3 tỉnh. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có số lượng nhiều nhất với 90 căn.