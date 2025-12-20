Loạt nhà chống lũ ở Hòa Thịnh sau hơn hai tuần xây dựng

Bấm để lật

Những ngày qua, tại xã Hòa Thịnh - nơi thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11, nhiều căn nhà mới dần lộ rõ hình hài sau hơn hai tuần Thủ tướng phát động Chiến dịch Quang Trung. Trên công trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và thợ xây lành nghề chia ca thi công liên tục, nỗ lực vượt tiến độ.

Theo kế hoạch, chiến dịch triển khai với tinh thần "thần tốc", đến 31/12 hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng và đến 31/1/2026 xây dựng xong nhà mới.

Sau hơn hai tuần thi công, phần lớn các căn nhà đã hoàn thành tầng một, khu vực gác lửng tầng hai đang dần hoàn thiện. Những căn nhà này có nền móng cao hơn nhà cũ khoảng một mét, giúp phòng tránh ngập khi xảy ra lũ.

Theo UBND tỉnh Đăk Lăk, mức hỗ trợ xây dựng đối với nhà sập hoàn toàn do mưa lũ là 170 triệu đồng mỗi căn; nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng; nhà tốc mái, hư hỏng một phần 10 triệu đồng.

Thợ đang lắp dựng khung cửa tại khu vực tầng hai.

Ông Trần Xuân Hoại, 50 tuổi, cho biết trận lũ vừa qua không chỉ làm sập nhà mà còn cuốn trôi chuồng trại, máy móc nông nghiệp và nhiều vật nuôi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. "Được hỗ trợ xây nhà giúp tôi phần nào ổn định lại cuộc sống", ông Hoại nói.

Bên cạnh thi công, lực lượng Quân khu 5 còn huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều công đoạn như vận chuyển vật liệu, trộn xi măng, đan sắt xây dựng nhà ở.

Căn nhà của ông Trần Văn Khánh, 76 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bị lũ lịch sử tháng 11 cuốn trôi, chỉ còn lại khung gỗ. Sau hơn hai tuần xây dựng, tầng một đã hoàn thành, dự kiến 10 ngày tới sẽ xong tầng hai.

Căn nhà rộng hơn 70 m2 tại thôn Phú Hữu, trong đó có khu bếp (màu đỏ) do gia đình tự bỏ kinh phí và nhờ lực lượng Lữ đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng, dự kiến hoàn thành sớm, vượt kế hoạch vào ngày 10/1.

Bộ đội cùng người dân đang hoàn thiện phần mái, dự kiến lợp tôn vào ngày 20/12.

Trung tá Phạm Văn Cường, Phó chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5), cho biết sau khi nhận lệnh, đơn vị đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ về xã Hòa Thịnh hỗ trợ người dân xây nhà.

"Công việc được triển khai liên tục ngày đêm, phấn đấu hoàn thành sớm nhất một căn nhà tại thôn Phú Hữu", ông Cường nói.

Các chiến sĩ tranh thủ thi công cả vào buổi tối để bảo đảm tiến độ.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tại Đăk Lăk có 231 căn nhà được giao cho lực lượng quân khu xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 29 đầu mối thi công, gồm 8 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 21 đơn vị của Quân khu 5, với tổng cộng 279 đội.

Nhiều căn nhà đã hoàn thành xây tường và lối đi, đang chờ tô trát.

Sau đợt thiên tai lịch sử, toàn tỉnh Đăk Lăk ghi nhận 653 căn nhà sập hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí khắc phục hơn 200 tỷ đồng, trong đó trên 110 tỷ đồng dành cho xây dựng nhà mới, phần còn lại hỗ trợ sửa chữa.

Ông Trần Hoàng Long, 48 tuổi, cho biết trận lũ vừa qua khiến nước dâng tới 5 m, làm căn nhà bị sập hoàn toàn, chỉ còn nền. Sau đó, lực lượng quân đội phối hợp với địa phương hỗ trợ dọn dẹp, làm sạch mặt bằng để xây dựng nhà mới.

"Chưa đến 10 ngày, tầng một đã hoàn thiện, tôi không ngờ tiến độ lại nhanh đến vậy", ông Long nói.

Trong thời gian chờ nhà mới, các hộ dân ở thôn Phú Hữu sinh sống trong những căn lều dã chiến do quân đội dựng tạm. "Tưởng như mất hết, nhưng Tết này chúng tôi đã có nhà mới để sum vầy. Xin cảm ơn các chiến sĩ bộ đội và Chính phủ", bà Lê Thị Yến, 76 tuổi, nói.

Theo thống kê, mưa lũ tại Đăk Lăk làm 113 người thiệt mạng; hàng trăm nhà dân cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi bị hư hỏng, nông sản và vật nuôi thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước gần 7.000 tỷ đồng.