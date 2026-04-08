Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Sự kiện: Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI Thời sự

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày: 17/10/1965; Quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1983 - 8/1985: Học viên trường An ninh IV, Tổng cục I.

- 9/1985 - 10/1989: Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 11/1989 - 8/1994: Học viên D21, trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

- 9/1994 - 4/1996: Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 5/1996 - 9/2006: Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

- 10/2006 - 6/2008: Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 7/2008 - 2/2009: Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

- 3/2009 - 12/2009: Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

- 12/2009 - 7/2010: Phó Cục trưởng, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

- 8/2010 - 9/2017: Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (từ 11/2014).

- 10/2017 - 8/2019: Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an; Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (từ 1/2019).

- 8/2019 - 6/2024: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1/2020); kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ 5/2020).

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

- 1/2022: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

- 6/2024 - 8/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa III; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- 16/8/2024 - 3/2025: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- 20/10/2024: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

- 24/1/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

- 3/2025: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Đại tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030.

- 6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay ông Phạm Gia Túc.

-08/04/2026 12:40 PM (GMT+7)
Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI Xem thêm
