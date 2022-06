Đà Nẵng: Cán bộ, công chức xin nghỉ, thôi việc có xu hướng tăng

Theo Thành ủy Đà Nẵng, cán bộ, công chức xin nghỉ, thôi việc có xu hướng tăng. Tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt rất thấp so với kế hoạch.

Ngày 28-6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Theo báo cáo, GRDP thành phố 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 7,23%. Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỉ đồng, xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 41% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.497 tỉ đồng, tăng 6,3%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 1 tỉ USD, tăng 20,8%.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII tổ chức vào ngày 28-6

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 13.356,7 tỉ đồng, gần 70% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 18%. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 8.385,2 tỉ đồng, bằng 51,3% dự toán, trong đó, chỉ thường xuyên 3.941 tỉ đồng, bằng 50,8% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 cán bộ diện Ban Bí thư quản lý và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm (giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước).

Ban thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo xử lý 8 vụ án, giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc 19 vụ án, vụ việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Theo đó, tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ, công chức xin nghỉ, thôi việc có xu hướng tăng. Tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt rất thấp so với kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2022 cần tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung công tác kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, phải tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh mạng, thông tin truyền thông, an ninh công nhân, an ninh tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, việc khiếu kiện đông người...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Quảng đã trao Huân chương độc lập hạng nhì cho ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

