Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng vắng mặt trong phiên xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Cựu Phó chủ tịch tỉnh đánh bạc 7 triệu USD

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, Chủ tọa thông báo chỉ có 134 trong tổng số 141 bị cáo đến tòa theo triệu tập vì có 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài ra, có 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, số này có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Về việc vắng mặt của 5 bị cáo, các luật sư không có ý kiến gì, đại diện Viện kiểm sát cho rằng họ đã đầy đủ lời khai, vắng không ảnh hưởng xét xử nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Sau khoảng vài phút hội ý, chủ tọa thông báo Hội đồng xét xử quyết định sẽ xử vắng mặt 5 người vì họ có lý do chính đáng.

Theo cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng, là một trong số các cựu quan chức cấp cao có hành vi đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Ông Hồ Đại Dũng và ông Ngô Đức Ngọc.

Ngoài ông Dũng, còn ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) đánh bạc 74 lần, tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Nhiều con bạc là nghệ sĩ, cán bộ và cả người có bệnh án tâm thần

Đáng chú ý, cáo trạng cũng xác định nhiều nghệ sĩ, công chức, giám đốc doanh nghiệp khác cũng tham gia đánh bạc.

Như bị cáo Nguyễn Thế Vũ (trong lai lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ). Ngày 25/1/2023, bị can Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Từ ngày 4/2/2024 – 22/6/2024, có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD, thua hơn 81 nghìn USD.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (trong lai lịch nhân thân cũng ghi nghề nghiệp ca sĩ). Bị can Hà lập tài khoản tên "Mr Baret" và đánh bạc hình thức chơi Slot, Roulette, với tổng số tiền 2.600 USD, thua 199 USD.

Hay bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng văn xã, UBND tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 87 lần với hơn 237 nghìn USD, thua hơn 2 nghìn USD.

Bị can Nguyễn Văn Hùng bị cáo buộc đánh bạc 81 lần dưới tên "Mr Hank". Số tiền Hùng chi đánh bạc hơn 532.000 USD, trong đó lần chơi nhiều nhất hơn 52.000 USD. Một bị can khác cũng từng làm việc tại tập đoàn này đánh bạc 45 lần dưới tên "Mr Sancho", chơi tổng số tiền gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Trong đó, lần nhiều nhất là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).

Bị cáo Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) đánh bạc với tên “MR FRANK”, chi hơn 72 nghìn USD chơi 11 lần, thua gần 9 nghìn USD.

Đáng chú ý, trong số các con bạc bị truy tố còn có cả bác sỹ, nhà giáo, công chức địa phương...Điển hình, bị cáo Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ với tên “MR JOHN” đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137 nghìn USD, thua 46 nghìn USD.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần, tổng số tiền 944 nghìn USD, thua 135 nghìn USD...

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bên cạnh những người bị truy tố, cơ quan điều tra cũng chuyển tài liệu, chứng cứ về hành vi đánh bạc của một sĩ quan quân đội, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng khác có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 67 lần, có lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng), thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng); Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 33 lần, thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Tại thời điểm điều tra, cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vị trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý với Đông và Mai Anh sau.