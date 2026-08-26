Cựu nữ Thẩm phán và cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế nhận hối lộ thế nào?

Ngày 25/8, TAND Khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thái Thị Hồng Vân (SN 1974 tại Quảng Trị, hiện trú tại phường Mỹ Thượng; TP Huế - cựu Thẩm phán TAND TP Huế); Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú phường Thuận Hoá, TP Huế - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế); Trần Xuân Phú (SN 1982, trú phường Phú Xuân, TP Huế - cựu Kiểm sát viên Viện KSND TP Huế); Trần Anh Tú (SN 1980, trú phường Phú Xuân, TP Huế - cựu lái xe TAND Khu vực 4 - Huế).

Tất cả các bị cáo bị truy tố về tội danh “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra ngày 16/10/2024 tại phòng B1216 chung cư Nera Garden (phường An Đông, TP Huế)

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 3 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Nhơn Vượng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Xuân Phú bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 1 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Anh Tú bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3 Điều 365 của Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: N.V)

Phó viện trưởng nhiều lần nhận hối lộ để cho bị can tại ngoại

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, sau khi Lê Thị V. (việt kiều) bị bắt, ngày 21/10/2024, V.H (em rể V.) đến nhà Trần Nhơn Vượng đưa cho Vượng số tiền 60 triệu đồng để xin cho Lê Thị V. được tại ngoại. Đến ngày 03/12/2024, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) nhận công văn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thị V. thì Trần Nhơn Vượng chỉ đạo Trần Xuân Phú làm báo cáo đề xuất để Vượng ký quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cho V. tại ngoại.

Tiếp đó, vợ chồng Nguyễn Lê Đức, Võ Huyền Linh Phương là bị can trong vụ “Đánh bạc” (trong đó Đức bị tạm giam). Ngày 10/3/2025, thông qua V.H, Võ Huyền Linh Phương đến nhà Trần Nhơn Vượng và đưa cho Vượng số tiền 50 triệu đồng để xin cho Đức được tại ngoại. Sau khi nhận tiền, Vượng chỉ đạo Phú, khi cơ quan điều tra đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Đức thì làm kiểm tra thủ tục, làm đề xuất. Ngày 12/3/2025 Phú làm đề xuất trình Vượng quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cho Đức tại ngoại.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc toàn bộ cáo trạng của vụ án trước toà

Ngày 30/12/2024, V.H lại đến nhà Trần Nhơn Vượng đặt vấn đề nhờ xử nhẹ cho Lê Thị V. thì Vượng nói V.H chuẩn bị 100 triệu đồng sẽ giúp V. được xét xử hình phạt tiền. Cùng ngày, V.H. mang 100 triệu đồng đến nhà đưa cho Vượng. Ngày 20/5/2025, Vượng tiếp tục yêu cầu Võ Hạ đưa 50 triệu đồng để giúp giảm số tiền đánh bạc của V. nhằm thuận lợi cho việc đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với V.

Tại bản kết luận điều tra vụ án hình sự ngày 23/4/2025 của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế kết luận, số tiền đánh bạc của Lê Thị V. là 3.219.825.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Vượng chỉ đạo Trần Xuân Phú kiểm tra, nghiên cứu và đề xuất lại số tiền dùng vào việc đánh bạc của Lê Thị V. vì V. có cả thời gian và số lần đánh bạc ở nước ngoài trước khi bị bắt.

Ngày 22/5/2025, Viện KSND TP Huế ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị V. về tội đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự với số tiền là 624.100.000 đồng. Đến thời điểm báo cáo kết quả nghiên cứu án trước khi xét xử, Phú đề xuất xử phạt tù đối với V. nhưng Vượng duyệt đề nghị áp dụng hình phạt tiền.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố phần luận tội đối với các bị cáo. (Ảnh: N.V)

Đầu tháng 4/2025, Trần Nhơn Vượng thông qua V.H gọi vợ chồng Nguyễn Lê Đức đến nhà gặp Vượng để lo cho việc truy tố, xét xử. Tại đây, Vượng yêu cầu đưa 100 triệu đồng và hứa sẽ giúp cho vợ hoặc chồng không phải đi tù. Khoảng 1 tuần sau vợ chồng Đức mang 100 triệu đồng đến nhà đưa cho Vượng.

Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện Trần Nhơn Vượng trả lại cho V.H. tổng số tiền 160 triệu đồng; trả lại cho vợ chồng Nguyễn Lê Đức tổng số tiền 150 triệu đồng và giao nộp số tiền 50 triệu đồng khi ra đầu thú.

Nữ thẩm phán thoả thuận nhận 500 triệu để ‘xử hình phạt tiền’

Sau khi vụ án được chuyển đến TAND TP Huế để xét xử, V.H và vợ là bà L.T.L liên hệ nhờ Trần Anh Tú (khi đó là lái xe TAND khu vực 4 - Huế) giúp bị cáo Lê Thị V. được hưởng hình phạt tiền.

Ngày 16/7/2025, tại nhà V.H ở đường Đào Tấn (phường Thuận Hóa, TP Huế), vợ chồng V.H. đưa cho Tú 270 triệu đồng. Sau đó, Tú đến phòng làm việc của Thái Thị Hồng Vân (khi ấy là Thẩm phán TAND TP Huế) giới thiệu là cháu của bị cáo Lê Thị V. và đề nghị Vân cho Lê Thị V. được xử phạt hình phạt tiền để Lê Thị V. sớm trở về Australia để lo việc gia đình nhưng Vân chưa đồng ý nên Tú mang tiền về trả lại cho V.H.

Khoảng 5 ngày sau, Vân gọi Tú đến phòng làm việc, nói sẽ giúp Tú việc của Lê Thị V., hai bên thống nhất số tiền là 500 triệu đồng. Tú nói lại với vợ chồng V.H, muốn cho Lê Thị V. được phạt tiền thì đưa 700 triệu đồng.

Bị cáo Trần Anh Tú khai quá trình môi giới hối lộ số tiền 500 triệu đồng để Thái Thị Hồng Vân xử hình phạt tiền cho Lê Thị V. (Ảnh: N.V)

Sau khi nhận tiền của V.H, Tú mang số tiền 500 triệu đồng đến phòng làm việc đưa cho Vân nhưng Vân nói Tú đưa tiền sau khi xét xử xong. Ngày 21/8/2025, Thái Thị Hồng Vân là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, tuyên phạt tiền bị cáo Lê Thị V. 100 triệu đồng, bị cáo Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng.

Sáng 22/8/2025, Tú gọi để đưa tiền nhưng Vân đang xét xử vụ án khác nên hẹn Tú khi nào xử xong sẽ gọi lại. Sau đó, Tú nhiều lần gọi điện, nhắn tin nhưng Vân không trả lời, đến tối cùng ngày Trần Anh Tú ra đầu thú và giao nộp số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 27/6/2025, Nguyễn Lê Đức và Võ Huyền Linh Phương làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Trần Nhơn Vượng. Tiếp đó, ngày 13/9/2025, V.H. làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thái Thị Hồng Vân. Quá trình điều tra các bị can Thái Thị Hồng Vân, Trần Nhơn Vượng, Trần Xuân Phú, Trần Anh Tú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Vân 4 năm 6 tháng tù; Trần Nhơn Vượng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”; Trần Xuân Phú bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”; Trần Anh Tú lãnh 2 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Đối với V.H có hành vi đưa cho Trần Nhơn Vượng số tiền 210 triệu đồng để xin cho Lê Thị V. được tại ngoại và được áp dụng hình phạt tiền, đưa cho Trần Xuân Phú 30 triệu đồng để đẩy nhanh quá trình giải quyết vụ án; Nguyễn Lê Đức và Võ Huyền Linh Phương đưa cho Trần Nhơn Vượng số tiền 150 triệu đồng để Đức được tại ngoại và Phương được áp dụng hình phạt tiền có dấu hiệu của hành vi “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ” nhưng do chủ động tố cáo trước khi hành vi phạm tội của các bị can bị phát hiện nên Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự đối với những người này là có căn cứ.