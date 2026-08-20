Cựu Thứ trưởng nhận hối lộ bị đề nghị mức án nghiêm khắc

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội "Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Môi giới hối lộ". Bước sang ngày thứ 3, phiên toà chuyển sang phần tranh luận. Viện kiểm sát thực hành quyền công tố luận tội các bị cáo và đề nghị mức án.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan (SN1967, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, Lê Thanh Hà (SN 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 3-4 năm tù.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên toà.

Cũng với tội danh trên, nhóm bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng) bị đề nghị từ 15-16 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) từ 7-8 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng) 3-4 năm tù; Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 4-5 năm tù.

Tiếp đến là Phạm Viết Hương (SN 1971, cựu Phó Cục trưởng) và Đỗ Vân Hương (SN 1980, quyền Trưởng phòng Pháp chế) cùng bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Tạ Thị Thanh Thúy (SN 1978, cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (SN 1982, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Hoàng Long, tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trong”, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Nghiêm Quốc Hưng (SN 1970, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 5-6 năm tù; Phạm Thị Hạnh (SN 1973, Phụ trách bộ phận kế toán) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án.

Kế đến, Nguyễn Đình Thám (SN 1974, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) 36-42 tháng tù; 3 nhân viên viên kế toán Đặng Thị Phương (SN 1982) từ 30-36 tháng tù, Trần Hồng Hạnh (SN 1983) và Nguyễn Thị Cẩm Anh (SN 1984) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại, lần lượt bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt với mức án thấp nhất từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và cao nhất là từ 36 – 42 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, gây mất niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo, các bị cáo đã khắc phục hậu quả, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong vụ án này, đại diện VKS khẳng định, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt vụ án, người điều hành doanh nghiệp, chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Hưng có thái độ thành khẩn khai báo, đã nộp 241 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án và tích cực làm thiện nguyện và được coi là tình tiết giảm nhẹ. Cơ quan công tôc cũng cho rằng bị cáo Hạnh có chồng đang bị xét xử trong cùng vụ án nên đề nghị HĐXX không cách ly bị cáo này khỏi xã hội.

Với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Viện kiểm sát nêu quan điểm, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, nộp lại 15,8 tỷ đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác và gia đình có công với cách mạng. Bị cáo Hoan là người đứng đầu cơ quan Nhà nước nên đại diện VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

Luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu xung ngân sách Nhà nước số tiền hơn 30 tỷ đồng là tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.