Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 17 người bị khởi tố

Tối 14-7, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên ở Hà Nội và các tỉnh, thành.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm.

Bị can Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Nguyễn Hùng Long (nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế), Đinh Quang Minh (nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm), Lê Thị Hiên (nguyên Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm), Nguyễn Thị Minh Hải (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm) cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thanh Phong.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng (Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm), Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông), Nguyễn Thị Phương Lan (Trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm), Lã Thái Bình (Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông), Đinh Cao Cường (Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông);

Phạm Tuyết Mai (Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm), Phạm Duy Bình (nguyên chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm), Nguyễn Thị Minh (Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm), Lê Văn Nam (Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bị can về tội nhận hối lộ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thanh Hà (Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bị can Nguyễn Quang Hưng (Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco (ngày 11-6, Hưng cũng đã bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức).

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam) và Trần Quang Hải (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy về tội đưa hối lộ.

Sau khi VKSND tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.