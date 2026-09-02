Cứu 4 người thoát khỏi đám cháy căn nhà 6 tầng

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2/9, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh. Đây là căn nhà vừa là nơi ở vừa kết hợp với kinh doanh quán bún, bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Cảnh sát chữa cháy và CNCH tiếp cận hiện trường.

Nhiều vật dụng bị cháy và hư hỏng.

Bên dưới tầng trệt cho thuê kinh doanh, các tầng trên chủ nhà và con cái ở. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 3 sau đó lan lên tầng 4 khiến 4 người trong nhà bị mắc kẹt. Người dân sử dụng bình chữa cháy mini hỗ trợ người nhà dập lửa nhưng không thể khống chế.

4 người trong một gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy được tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận giải cứu.

Đội Chữa cháy và CNCH KV 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 4 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa, cứu người. Cả 4 người trong đó có 2 em nhỏ (4 và 2 tuổi) được lực lượng cứu hộ tiếp cận, di chuyển ra ngoài bằng đường thang bộ xuống đất an toàn.

Tại hiện trường nhiều vật dụng sinh hoạt trong căn nhà bị cháy và hư hỏng nặng.