Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn biệt thự liền kề thuộc LK8, khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng).

Hiện trường vụ cháy.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết lửa bùng lên mạnh ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà. “Khi phát hiện cháy, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, đồng thời nghi có người mắc kẹt bên trong”, nhân chứng nói.

Khói từ đám cháy bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Được biết, ngôi nhà cao 4 tầng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp.

Lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy và xe cấp cứu đến hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCHCông an Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện từ các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Công tác cứu nạn, cứu hộ và dập lửa đang được triển khai.