Cục CSGT nói gì trước nghi vấn 'viết tắt tên người vi phạm để bao che'?

Nhiều người dân bày tỏ thắc mắc khi Fanpage Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) đăng tải thông tin xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhưng phải viết tắt tên người vi phạm, đồng thời che biển kiểm soát phương tiện. Một số ý kiến cho rằng việc này, nhất là với các vụ việc liên quan đến phương tiện của cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang, có dấu hiệu bao che cho người vi phạm.

Lý giải về vấn đề này, Cục CSGT cho biết việc viết tắt tên người vi phạm và che biển số phương tiện khi đăng tải thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông hiện chưa thuộc nhóm trường hợp được công bố công khai theo quy định này.

Theo Cục CSGT, việc viết tắt tên người vi phạm, che biển kiểm soát phương tiện khi đăng tải thông tin xử lý vi phạm không nhằm mục đích bao che hay giảm nhẹ trách nhiệm của người vi phạm mà là yêu cầu phải tuân thủ quy định pháp luật.

Trước ý kiến cho rằng việc viết tắt tên người vi phạm là bao che, Cục CSGT khẳng định đây là yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Cục CSGT cho biết các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, nhấn mạnh việc vận động người dân tích cực phát hiện, phê phán và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời tạo điều kiện để người dân cùng giám sát, lên án và ngăn chặn các hành vi vi phạm, thời gian tới Cục CSGT sẽ tham mưu sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng bổ sung lĩnh vực vi phạm hành chính về giao thông vào nhóm nội dung được công bố công khai việc xử phạt.

Cùng với đó, Cục CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT theo số điện thoại 0789.388.539 (có sử dụng tài khoản Zalo), ứng dụng VNeTraffic hoặc Fanpage Cục CSGT.