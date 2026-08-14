CIA "không tin tưởng lắm" vào cáo buộc mưu sát ông Trump

Máy bay Air Force One đậu trên đường băng với một container phục vụ ăn uống tại sân bay nằm cạnh thân máy bay ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7. Ảnh: BI.

Theo tờ Washington Post, cộng đồng tình báo Mỹ nghi ngờ các báo cáo về âm mưu của Iran nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump bằng cách bắn hạ chuyên cơ Air Force One khi nó rời khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá của họ được cho là đã được chuyển đến chính quyền, nhưng Cơ quan Mật vụ vẫn chọn cách bí mật chuyển ông Trump sang một máy bay khác.

Truyền thông Mỹ đã đưa tin về động thái bí mật này vào thứ Hai tuần này. Khi rời khỏi cuộc họp, ông Trump đột ngột chuyển từ chiếc Boeing 747-8 mới được Qatar tặng sang chiếc Air Force One cũ hơn, nhưng hóa ra ông cũng bí mật rời khỏi chiếc máy bay đó bằng một xe chở đồ ăn ở sân bay, rồi bay đến Anh bằng một máy bay quân sự nhỏ hơn. Người ta nói rằng ông đã lên lại chiếc Air Force One cũ ở đó để tạo ấn tượng rằng ông đã ở trên máy bay đó suốt thời gian qua.

Các nhà phân tích của CIA rất hoài nghi về thông tin tình báo về một âm mưu ám sát sắp xảy ra và đã truyền đạt quan điểm đó cho chính quyền. Một quan chức tình báo giấu tên nói với tờ Post rằng các báo cáo về mối đe dọa này "có nguồn gốc từ Israel, chứ không phải từ Mỹ, và được đánh giá là có độ tin cậy thấp" .

Báo cáo mới nhất làm sáng tỏ thêm toàn bộ vụ việc, vốn đã gây ra một vụ bê bối lớn. Các phóng viên và nhiều quan chức cấp cao đã không được biết gì về động thái của ông Trump và mối đe dọa mà ông cảm nhận được. Các nhà báo cảm thấy mình bị đối xử như "những con mồi vô tình và không hề hay biết, đang nằm trong tầm ngắm", phóng viên cấp cao của CNN, Aaron Blake, cho biết.

Hôm thứ Ba, ông Trump thừa nhận đã đổi máy bay, khẳng định ông chỉ làm theo những gì Cơ quan Mật vụ cho là phương án tốt nhất. “Tôi tuân theo chỉ thị của Cơ quan Mật vụ và quân đội. Họ muốn tôi đi chuyến bay khác, bằng máy bay khác. Tôi chỉ phải làm theo những gì họ nói”, ông Trump nói với các phóng viên.

Vụ bê bối này cũng trùng hợp với sự ra đi của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, người đã thông báo hôm thứ Tư rằng bà sẽ rời vị trí của mình vào cuối tháng này “để có thể dành nhiều thời gian hơn” cho gia đình.

Người phụ nữ 28 tuổi, người vừa sinh con thứ hai vào tháng Năm, đã trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ phép vào tháng Sáu. Sự ra đi đột ngột của Leavitt đã làm dấy lên những giả thuyết rằng bà nằm trong số những quan chức không hề hay biết bị bỏ lại trên chiếc máy bay đánh lạc hướng và rằng vụ việc này có thể là giọt nước tràn ly đối với bà.