Cho mượn tài khoản ngân hàng, người phụ nữ bị phạt 125 triệu đồng

Nguồn tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 21/10 cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.L, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Hành vi bà L đã vi phạm tại điểm a, khoản 5, điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, bà Đ.T.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng trong thời gian dài.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, bà Đ.T.T.L mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang. Sau đó, người phụ nữ này chuyển giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài. Gần đây, hành vi vi phạm của bà L đã bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xác minh và xử lý hành chính theo quy định pháp luật.