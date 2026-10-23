Cho mượn tài khoản ngân hàng, người phụ nữ bị phạt 125 triệu đồng
Bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài, người phụ nữ vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Nguồn tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 21/10 cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.L, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.
Hành vi bà L đã vi phạm tại điểm a, khoản 5, điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, bà Đ.T.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng trong thời gian dài.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, bà Đ.T.T.L mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang. Sau đó, người phụ nữ này chuyển giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài. Gần đây, hành vi vi phạm của bà L đã bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xác minh và xử lý hành chính theo quy định pháp luật.
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Từ vụ việc này, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.
Những hành vi nêu trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu, vì chủ tài khoản có thể mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không biết rõ mục đích sử dụng dòng tiền và đối tượng thực hiện giao dịch.
Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, tiếp tay hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
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