Công an tìm chủ nhân tài khoản ngân hàng có số dư hơn 2 tỷ đồng

Quá trình kiểm tra, xác minh cơ quan điều tra xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có thông tin chủ tài khoản là "LE MINH KHOI", sinh ngày 08/06/1983, trú tại "Xom 2, TT Nenh, H. Viet Yen, T. Bac Giang" (hiện trong tài khoản có 2.084.433.960 đồng) có liên quan đến vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tạo bởi AI.

Đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (hoặc qua Đại úy Đào Tiến Lợi - Điều tra viên, số điện thoại 0888.488.811), để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 1/11/2026, không có ai nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên thì số tiền trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.