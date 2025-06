Công an lên tiếng về các hình thức thông báo ‘phạt nguội’

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, đặc biệt sau khi Nghị định số 168/2024 của Chính phủ được ban hành, quy định tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đẩy mạnh xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh lực lượng chức năng như Công an, Thanh tra giao thông, Tòa án... để gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email thông báo người dân có liên quan đến các lỗi vi phạm giao thông.

Thủ đoạn phổ biến là gọi điện trực tiếp, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo nạn nhân vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông... Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo trang web của cơ quan nhà nước, yêu cầu nhập thông tin cá nhân, biển số xe, mã OTP hoặc chuyển tiền để “nộp phạt trực tuyến”, với lý do tránh bị xử lý nghiêm trọng hơn.

Một số trường hợp, đối tượng còn gửi giấy thông báo giả mạo qua bưu điện hoặc tin nhắn SMS có gắn mã QR, khiến người dân lầm tưởng đây là văn bản chính thức của cơ quan chức năng. Khi người dân làm theo hướng dẫn, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc khai thác thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội khác.

Cảnh báo lừa 'phạt nguội': Không có chuyện Công an gọi điện, nhắn tin, gửi đường link,... để người dân nộp phạt.

Theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an, các trường hợp vi phạm bị xử lý phạt nguội sẽ được cơ quan chức năng gửi thông báo bằng văn bản, yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc trực tiếp tại trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm. Trường hợp không thể đến đúng địa điểm do khó khăn trong việc đi lại, người vi phạm có thể đến trụ sở Công an cấp huyện nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở để giải quyết vụ việc. Tuyệt đối không có việc cán bộ Cảnh sát giao thông gọi điện thoại, nhắn tin hay gửi link yêu cầu nộp phạt từ xa.

Thông báo vi phạm được gửi bằng văn bản giấy hoặc điện tử (nếu đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật) và được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an để người dân chủ động tra cứu và chấp hành.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi và biến tướng phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.