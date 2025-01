Cục CSGT lý giải thắc mắc về việc nâng mức phạt và thưởng tiền báo tin vi phạm giao thông

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng CSGT được trích lại 85% tiền xử phạt vi phạm giao thông, Cục CSGT khẳng định điều này là không chính xác. Luật Trật tự, an toàn giao thông không quy định nội dung này. Theo Nghị định 176/2024 quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 1/1/2025), cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT sau khi nộp vào ngân sách gồm: Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan khác tại địa phương. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thu từ xử phạt vi phạm và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước của Bộ Công an thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội...