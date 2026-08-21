Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu có thể vào tầm ngắm của Iran?

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang xem xét khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu nếu cuộc chiến hiện nay tiếp tục leo thang. Hai nguồn tin Iran giấu tên nói với Financial Times rằng căn cứ Mỹ tại một số quốc gia, trong đó có Bulgaria, đã được đánh giá là những mục tiêu tiềm tàng.

Nếu xảy ra, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại châu Âu sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý của cuộc chiến, đồng thời có thể khiến lực lượng Mỹ trên khắp "lục địa già" phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn.

Phi đội thông tin liên lạc số 39 đứng thành đội hình tại căn cứ không quân Incirlik của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Không quân Mỹ

Mạng lưới căn cứ Mỹ tại châu Âu có vai trò chiến lược

Mỹ duy trì một mạng lưới rộng lớn các căn cứ và cơ sở quân sự tại các quốc gia đồng minh ở châu Âu. Những cơ sở này hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời cung cấp sân bay, trung tâm hậu cần, năng lực tình báo và cơ sở tiếp nhiên liệu trên không. Do đó, bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm tấn công các cơ sở này cũng có thể gây tác động vượt xa những thiệt hại quân sự trực tiếp. Các cuộc tập kích có nguy cơ ảnh hưởng đến mạng lưới hậu cần hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga, bởi hàng hóa, vũ khí và nhân lực được đưa vào Ukraine hiện phụ thuộc đáng kể vào hệ thống căn cứ và tuyến hậu cần trên khắp châu Âu.

Việc các căn cứ Mỹ ở châu Âu trở thành mục tiêu tiềm tàng đáng chú ý trong bối cảnh năng lực phòng không của nhiều nước trong khu vực đang suy giảm mạnh, một phần do các hệ thống và tên lửa phòng không được chuyển giao để hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Mỹ cũng phải ưu tiên nguồn tên lửa đánh chặn phòng không hạn chế cho việc bảo vệ các cơ sở quân sự tại Trung Đông.

Các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã khiến một số căn cứ Mỹ tại Trung Đông không thể tiếp tục hoạt động bình thường, trong đó có căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Điều này buộc Washington phải tập trung đáng kể hoạt động quân sự vào Israel, nơi các hệ thống phòng không còn lại được bố trí với mật độ cao, cũng như tại Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ - những khu vực mà Iran vì các lý do chính trị chưa nhằm vào.

Iran từng phóng tên lửa tới mục tiêu cách hơn 3.500 km

Iran đã nhiều lần thể hiện khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Hồi tháng 3, Tehran phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Diego Garcia, căn cứ quân sự xa xôi của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương, cách Iran hơn 3.500 km. Động thái này được đánh giá là nhằm phô diễn năng lực tấn công tầm xa của Iran.

Diego Garcia nằm xa Iran hơn đáng kể so với phần lớn các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu. Vì vậy, nếu Tehran quyết định mở rộng mục tiêu sang châu Âu, các căn cứ tại đây sẽ dễ tiếp cận hơn và Iran có thể sử dụng những loại tên lửa, UAV có giá trị thấp hơn so với các vũ khí cần thiết để tấn công những mục tiêu ở khoảng cách xa.

IRGC thời gian qua đã từng bước hoàn thiện phương thức sử dụng tên lửa và UAV nhằm khai thác tốt hơn những điểm yếu trong hệ thống phòng không Mỹ, khiến Washington nhanh chóng tiêu hao các loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Theo các nguồn tin được báo New York Times trích dẫn, Iran đã sử dụng những tổ hợp tên lửa và UAV ngày càng phức tạp để gây khó khăn cho quá trình phát hiện, phân loại và đánh chặn mục tiêu của Mỹ.

Tehran cũng triển khai nhiều loại tên lửa và UAV khác nhau để tấn công các mục tiêu, đặc biệt sử dụng các loại tên lửa phức tạp và đắt tiền hơn như Fattah-2 cho các mục tiêu ưu tiên cao nhất. Tên lửa Fattah-2 được tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Cuối tháng 3, báo Haaretz của Israel dẫn các đánh giá cho rằng khoảng 80% số tên lửa Iran phóng nhằm vào các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng mục tiêu. Nếu đánh giá này chính xác, các căn cứ Mỹ tại châu Âu - nơi được cho là có năng lực phòng không yếu hơn nhiều so với những khu vực trọng yếu tại Israel - có thể đối mặt với nguy cơ đáng kể nếu Iran quyết định mở rộng chiến dịch tấn công.