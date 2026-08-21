Sốc: Tehran tuyên bố California là "lãnh thổ mới" của Iran, chọc giận ông Trump

Tehran tuyên bố California là "lãnh thổ mới" của Iran

Theo AZER News, ngày 21/8, tài khoản X chính thức của Tổng Lãnh sự quán Iran tại Hyderabad, Ấn Độ đã đăng bản đồ Mỹ, tô màu California và gọi đây là "Lãnh thổ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Tehran tuyên bố California là "lãnh thổ mới" của Iran, chọc giận ông Trump. Ảnh AZER News

Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông đăng hình ảnh bản đồ eo biển Hormuz trên mạng xã hội Truth Social và gọi tuyến đường thủy chiến lược này là “Lãnh thổ MỚI của Hoa Kỳ”.

Bài đăng của Trump xuất hiện sau khi ông nhiều lần tuyên bố Washington sẽ tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

Nhà Trắng sau đó cũng đăng lại thông điệp của Tổng thống Mỹ trên tài khoản X chính thức.

Không dừng lại ở màn đáp trả trên mạng xã hội, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng trực tiếp lên tiếng.

Ông viết trên X rằng “ảo tưởng” của Tổng thống Trump về eo biển Hormuz hoặc sẽ sớm được sửa chữa, hoặc Iran sẽ “sửa chữa” điều đó.

Việc Tehran lựa chọn California làm mục tiêu đáp trả được cho là mang tính biểu tượng đặc biệt.

California, nhất là khu vực Los Angeles, là nơi tập trung một trong những cộng đồng người Iran ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Theo số liệu từ UCLA’s Iranian Diaspora Dashboard, khoảng 141.000 người Mỹ gốc Iran đang sinh sống tại quận Los Angeles.

Cộng đồng này phát triển mạnh sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Khu vực Westwood ở Los Angeles trở thành một trung tâm quan trọng của đời sống văn hóa và xã hội Iran tại Mỹ, đến mức thường được gọi bằng biệt danh “Tehrangeles”, ghép giữa Tehran và Los Angeles.

Bởi vậy, việc chọn California không chỉ là một màn “đáp trả bằng bản đồ”, mà còn nhắm tới một địa điểm có mối liên hệ đặc biệt với cộng đồng người Iran tại Mỹ.

Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng

Màn khẩu chiến giữa Tehran và Washington diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng sau nhiều tháng xung đột.

Iran và Mỹ từng ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột và thiết lập khuôn khổ cho một thỏa thuận rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng về việc thực thi thỏa thuận cũng như vấn đề đi lại qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran và Oman vẫn tiến hành các cuộc đàm phán riêng về những thỏa thuận liên quan đến hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc thương lượng vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Eo biển Hormuz có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế. Bất kỳ động thái nào nhằm hạn chế hoặc kiểm soát hoạt động đi lại tại đây đều có thể tạo ra những tác động lớn đối với khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Trump về việc coi Hormuz là “lãnh thổ mới” của Mỹ đã lập tức trở thành tâm điểm phản ứng từ Tehran.

Và thay vì đưa ra một tuyên bố ngoại giao thông thường, Iran lựa chọn cách đáp trả mang tính biểu tượng: nếu Washington có thể gọi Hormuz là “lãnh thổ mới”, Tehran cũng có thể tuyên bố California là “lãnh thổ mới” của Iran.

Màn đấu khẩu cho thấy eo biển Hormuz không chỉ là vấn đề hàng hải hay năng lượng, mà đang trở thành một trong những điểm nóng nhất trong cuộc đối đầu chính trị giữa Iran và Mỹ.