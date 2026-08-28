Thảm họa lũ quét: Nepal và Trung Quốc cảnh báo nguy cơ vỡ hồ chứa tự nhiên Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định được 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoảng ngày 26/8 vừa qua; trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh, các lực lượng 2 nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm, với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực bị ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ.

Cả Trung Quốc và Nepal đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mới từ một hồ chắn tự nhiên hình thành ở thượng nguồn. Hồ này được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn.

Ảnh minh họa: ANI

Theo truyền thông, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hồ này, do lo ngại xảy ra thêm một “sự kiện thứ cấp”, có thể gây lũ mới và cản trở hoạt động cứu hộ. Trung Quốc đang cố gắng sơ tán người dân tại các khu vực có thể bị ảnh hưởng tại Tây Tạng.

Phía Cơ quan quản lý thảm họa của‎ Nepal cũng tuyên bố, một hồ nước hình thành tại địa điểm xảy ra lũ quét bên phía lãnh thổ nước này đang dâng cao và có nguy cơ vỡ, đồng thời kêu gọi người dân và lực lượng cứu hộ tránh xa bờ sông.

Theo các nguồn tin, hồ chứa tự nhiên này có nguy cơ cao bị phá vỡ trong vòng 3 ngày tới. Lượng nước trong hồ hiện ước tính khoảng 2 triệu mét khối, và có thể tăng thêm khoảng 3 triệu mét khối trong những ngày tới.

Hiện Nepal vẫn đang tiếp tục huy động hàng nghìn nhân viên cứu hộ, từ quân đội, cảnh sát và y tế để tìm kiếm người mất tích và đưa những người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trận lũ xảy ra sau khi một khối băng và đá khổng lồ sụp đổ ở khu vực Himalaya, tạo dòng lũ quét bùn và đá với sức tàn phá lớn. Nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình bị cuốn trôi, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo địa hình Himalaya tiếp tục bất ổn và mưa trong những ngày tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ bùn và các dòng lũ thứ cấp.